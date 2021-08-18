Роботостроительная компания Boston Dynamics поделилась видеороликом, в котором гуманоидные роботы Atlas занимаются паркуром.

Роботы с легкостью преодолевают полосу препятствий — бегают, прыгают, в конце — синхронно делают сальто назад.

В следующем видео Boston Dynamics продемонстрировали, с какими трудностями они столкнулись, обучая роботов паркуру.

По словам представителей компании, на создание комплекса упражнений ушло несколько месяцев работы и обучения. На роботах были отработаны технологии ориентации и координации в пространстве.

Теперь Atlas подстраивают свои движения в зависимости от предметов, находящихся в их поле зрения. Однако вероятность ошибок все еще высока, поэтому в компании продолжат совершенствовать движение роботов Atlas с учетом особенностей их строения.

В июне компания уже демонстрировала умения своих роботов. Тогда Boston Dynamics научила семь роботов-псов Spot танцевать в унисон. Они исполнили танец под песню группы BTS IONIQ: I’m On It.

Синхронные шаги, обыгрывание танцевальных движений и образ многорукого робота-павлина, однако сами роботы на музыку не реагируют, как кажется на первый взгляд. В компании рассказали, что в них встроены внутренние часы.

Фото: скрин с видео Atlas | Partners in Parkour