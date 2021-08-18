Что подарить учителю на 1 сентября 2021

Уже совсем скоро начнется новый учебный год. Традиционно с Днем знаний поздравляют учителей и директора школы. Родители часто задумываются над тем, что можно подарить классному руководителю своего ребенка, кроме банального букета цветов.

Факты ICTV подготовили 7 оригинальных идей подарков для учителя на 1 сентября.

Букет сладостей

Шоколадные конфеты – это один из классических подарков для учителей. Но его можно сделать более интересным и оригинальным. Для этого надо заранее узнать предпочтения человека. Отличным вариантом будут букеты из свежих фруктов в шоколаде или сладости, которые вы приготовите собственноручно по семейному рецепту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????КЛУБНИКА, БУКЕТЫ, БОКСЫ КИЕВ???? (@sweetluxury_ua)

Также можно приобрести шоколадную открытку с поздравлениями.

Презентация

Этот вариант особенно поразит классных руководителей. Для этого можно подготовить презентацию с общими фотографиями и звуковыми поздравлениями от учеников. Такой подарок можно сохранить на флешке, а фото поставить в необычную фоторамку.

Школьные принадлежности

Флешка и магниты для доски никогда не будут лишними. Также можно удивить учителя необычными карандашами. Внутри каждого карандаша находятся специальные семена, из которых могут прорасти совершенно разные растения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Растущие карандаши экокубики (@ekokubua)

Косметические средства

Набор из органической косметики или мыла ручной работы будет прекрасным подарком для учителя вашего ребенка. Средства для ухода за телом или волосами, кокосовое масло и маска для лица никогда не будут лишними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????МЫЛО????СКРАБЫ????БОМБОЧКИ???? (@sova_soap_bc)

Книга

Заранее поинтересуйтесь тем, какой литературой и тематикой увлекается учитель, и поищите книгу, которая будет интересна для конкретного человека.

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Также прекрасно подойдет литература по профильному предмету, педагогике или психологии.

Ежедневник

Учителя почти ежедневно фиксируют на бумаге новую информацию или важные даты. Ежедневник может стать отличным помощником, так как все важные данные будут записаны в одном блокноте.

Кофейный набор

Лучше сначала узнать, какой напиток больше нравится учителю: кофе или чай. После этого можно подобрать тематический набор с чашкой и любимыми сортами кофе.