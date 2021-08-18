Что подарить учителю на 1 сентября 2021

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Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |

Идеи подарков для учителя на 1 сентября

Идеи подарков для учителя на 1 сентября

Уже совсем скоро начнется новый учебный год. Традиционно с Днем знаний поздравляют учителей и директора школы. Родители часто задумываются над тем, что можно подарить классному руководителю своего ребенка, кроме банального букета цветов.

Факты ICTV подготовили 7 оригинальных идей подарков для учителя на 1 сентября.

Букет сладостей

Шоколадные конфеты – это один из классических подарков для учителей. Но его можно сделать более интересным и оригинальным. Для этого надо заранее узнать предпочтения человека. Отличным вариантом будут букеты из свежих фруктов в шоколаде или сладости, которые вы приготовите собственноручно по семейному рецепту.

 

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Публикация от ????КЛУБНИКА, БУКЕТЫ, БОКСЫ КИЕВ???? (@sweetluxury_ua)

Также можно приобрести шоколадную открытку с поздравлениями.

Презентация

Этот вариант особенно поразит классных руководителей. Для этого можно подготовить презентацию с общими фотографиями и звуковыми поздравлениями от учеников. Такой подарок можно сохранить на флешке, а фото поставить в необычную фоторамку.

Школьные принадлежности

Флешка и магниты для доски никогда не будут лишними. Также можно удивить учителя необычными карандашами. Внутри каждого карандаша находятся специальные семена, из которых могут прорасти совершенно разные растения.

 

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Публикация от Растущие карандаши экокубики (@ekokubua)

Косметические средства

Набор из органической косметики или мыла ручной работы будет прекрасным подарком для учителя вашего ребенка. Средства для ухода за телом или волосами, кокосовое масло и маска для лица никогда не будут лишними.

 

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Публикация от ????МЫЛО????СКРАБЫ????БОМБОЧКИ???? (@sova_soap_bc)

Книга

Книга весна

Заранее поинтересуйтесь тем, какой литературой и тематикой увлекается учитель, и поищите книгу, которая будет интересна для конкретного человека.

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Также прекрасно подойдет литература по профильному предмету, педагогике или психологии.

Ежедневник

Что подарить учителю на 1 сентября 2021

Учителя почти ежедневно фиксируют на бумаге новую информацию или важные даты. Ежедневник может стать отличным помощником, так как все важные данные будут записаны в одном блокноте.

Кофейный набор

Лучше сначала узнать, какой напиток больше нравится учителю: кофе или чай. После этого можно подобрать тематический набор с чашкой и любимыми сортами кофе.

 

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Публикация от Натуральна кава☕️ (@coffee_datis)

Фото: Pexels, Dreamstime

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