Яблочный Спас традиционно празднуют 19 августа, и в этом году он приходится на четверг. В этот день также празднуют Преображение Господне с помощью праздничного богослужения.

Второй Спас является непереходным церковным праздником, поэтому каждый год он отмечается в одну и ту же дату. Яблочный Спас празднуют спустя несколько дней после Медового Спаса, который припадает на 14 августа.

В этот день украинцы освящают яблоки, различные фрукты, которые нельзя было есть до Яблочного Спаса. Принято и готовить из них различные блюда, а закат в этот день провожают песнями и танцами.

Православные христиане чествуют Яблочный Спас зрелыми плодами, также праздник знаменует начало новой жизни без вредных привычек.

19 августа все угощают друг друга яблоками, поскольку они символизируют изобилие, плодородие и благополучие в семье.

После Яблочного Спаса принято отмечать третий Спас — Ореховый. Он припадает на 29 августа, и в этот день принято выпекать хлеб для освящения в храме, после чего его разделяли между всей семьей.

В конце августа 2021 года украинцы отмечают сразу несколько больших праздников — Успение Пресвятой Богородицы и Ореховый Спас. Они приходятся на последние выходные этого лета. Успение Пресвятой Богородицы состоится 28 августа, и согласно церковному преданию, апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Девой Марией.