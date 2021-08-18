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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 19 августа

Яблучний Спас

В среду, 19 августа, православная церковь отмечает Преображение Господне. Праздник также называют и Яблочным Спасом. Это второй из трех Спасов, и выпадает он на строгий Успенский пост.

Яблоко символизирует духовный путь человека, поэтому и выбрали его в качестве символа.

Сам праздник вспоминает евангельское событие, а вернее момент — когда апостолы увидели Христа в Преображении.

В Священном писании говорится, что Иисус Христос поднялся на гору Фавор со своими учениками и начал там молиться. В тот момент его вид стал совсем другим. Лицо засияло, все тело и одежду залил Божественный свет и апостолы преисполнились блаженством.

Это событие произошло за 40 дней до момента распятия Иисуса, а праздновать его начали в IV веке.

Люди начали приносить в храм различные фрукты в знак благодарности. Фрукты, а в частности яблоки, были символом той духовной сладости, которую почувствовали ученики Христа в момент его преображения.

Так и образовалась народное название Преображения Господня — Яблочный Спас.

Но есть и другие народные названия этого праздника — Горохов день, Первые Осенины, Осенины и Свято первых плодов.

По традиции, до Яблочного Спаса нельзя пробовать яблоки, а когда праздник наступает, человек, который откусывает яблоко, должен загадать желание.

Перед тем как откусить нужно сказать: Что надумано — сбудется, что сбудется — не проходит.

Если первое освященное яблоко, которое вы съели кислое — вас ждут трудности, а если сладкое и вкусное — такой будет ваша жизнь.

Верующие ходят в церковь и освящают фрукты, чаще всего это виноград, персики, груши, сливы, и, конечно же — яблоки.

По приметам, яблоки сначала нужно отнести в церковь, а потом только пробовать.

Также гадать на Яблочный Спас принято с давних времен. В Библии змей-искуситель предлагал Еве именно этот фрукт. Поэтому это лучший предсказатель в любовных делах.

В этот день нельзя:

  • скупиться и жалеть-то, ругаться, вступать в конфликты с семьей;
  • отказывать нуждающимся в помощи и желать людям плохого;
  • начинать есть яблоки до освящения их в церкви;
  • делать домашнюю работу (заниматься строительством, садоводством, шить, мыть пол, гладить)
  • нельзя купаться в водоемах. Наши предки верили, что в этот день потревожить русалок;
  • нельзя нарушать пост, а также устраивать шумные вечеринки и застолья;
  • нельзя убивать насекомых и прогонять их на Яблочный Спас. Напротив, если в этот день на вашу руку села муха — это к большой удаче.

На Яблочный Спас нужно:

  • собирать урожай яблок, готовить их к консервации, варить варенье;
  • угощать знакомых и соседей освященными в церкви яблоками;
  • печь яблочные пироги или блины или вареники с яблочной начинкой.

Народные приметы и поверья на 19 августа:

  • Какой погода будет в этот день — такой она будет и на праздник Покрова;
  • пчелы роятся — будет обильный дождь;
  • если на Спас идет дождь, то осень будет холодная и дождливая осень;
  • если день сухой и солнечный — такой будет вся осень.

В этот день именины празднуют: Архип, Макар, Михаил, спаси, Нонна и Кристина.

Наши предки верили, что рожденные в этот праздник дети получат мощного покровителя и ангела-хранителя, особенно если будут названы согласно церковному календарю.

Фото: Pixabay

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