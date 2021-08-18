В среду, 19 августа, православная церковь отмечает Преображение Господне. Праздник также называют и Яблочным Спасом. Это второй из трех Спасов, и выпадает он на строгий Успенский пост.
Яблоко символизирует духовный путь человека, поэтому и выбрали его в качестве символа.
Сам праздник вспоминает евангельское событие, а вернее момент — когда апостолы увидели Христа в Преображении.
В Священном писании говорится, что Иисус Христос поднялся на гору Фавор со своими учениками и начал там молиться. В тот момент его вид стал совсем другим. Лицо засияло, все тело и одежду залил Божественный свет и апостолы преисполнились блаженством.
Это событие произошло за 40 дней до момента распятия Иисуса, а праздновать его начали в IV веке.
Люди начали приносить в храм различные фрукты в знак благодарности. Фрукты, а в частности яблоки, были символом той духовной сладости, которую почувствовали ученики Христа в момент его преображения.
Так и образовалась народное название Преображения Господня — Яблочный Спас.
Но есть и другие народные названия этого праздника — Горохов день, Первые Осенины, Осенины и Свято первых плодов.
По традиции, до Яблочного Спаса нельзя пробовать яблоки, а когда праздник наступает, человек, который откусывает яблоко, должен загадать желание.
Перед тем как откусить нужно сказать: Что надумано — сбудется, что сбудется — не проходит.
Если первое освященное яблоко, которое вы съели кислое — вас ждут трудности, а если сладкое и вкусное — такой будет ваша жизнь.
Верующие ходят в церковь и освящают фрукты, чаще всего это виноград, персики, груши, сливы, и, конечно же — яблоки.
По приметам, яблоки сначала нужно отнести в церковь, а потом только пробовать.
Также гадать на Яблочный Спас принято с давних времен. В Библии змей-искуситель предлагал Еве именно этот фрукт. Поэтому это лучший предсказатель в любовных делах.
В этот день нельзя:
- скупиться и жалеть-то, ругаться, вступать в конфликты с семьей;
- отказывать нуждающимся в помощи и желать людям плохого;
- начинать есть яблоки до освящения их в церкви;
- делать домашнюю работу (заниматься строительством, садоводством, шить, мыть пол, гладить)
- нельзя купаться в водоемах. Наши предки верили, что в этот день потревожить русалок;
- нельзя нарушать пост, а также устраивать шумные вечеринки и застолья;
- нельзя убивать насекомых и прогонять их на Яблочный Спас. Напротив, если в этот день на вашу руку села муха — это к большой удаче.
На Яблочный Спас нужно:
- собирать урожай яблок, готовить их к консервации, варить варенье;
- угощать знакомых и соседей освященными в церкви яблоками;
- печь яблочные пироги или блины или вареники с яблочной начинкой.
Народные приметы и поверья на 19 августа:
- Какой погода будет в этот день — такой она будет и на праздник Покрова;
- пчелы роятся — будет обильный дождь;
- если на Спас идет дождь, то осень будет холодная и дождливая осень;
- если день сухой и солнечный — такой будет вся осень.
В этот день именины празднуют: Архип, Макар, Михаил, спаси, Нонна и Кристина.
Наши предки верили, что рожденные в этот праздник дети получат мощного покровителя и ангела-хранителя, особенно если будут названы согласно церковному календарю.