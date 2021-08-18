В православном календаре на сентябрь 2021 немало церковных праздников. Также есть три важные даты — 11, 21 и 27 числа.
11 сентября християни празднуют Усекновение главы Иоанна Предтечи, 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
На 11 и 27 числа также приходятся однодневные посты.
Православный календарь на сентябрь 2021 – список праздников
- 1 сентября – мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, донской иконы Божией Матери
- 2 сентября – пророка Самуила
- 3 сентября – апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агалия и Писта, преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита
- 4 сентября – мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Богопела), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих
- 5 сентября – отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
- 6 сентября – священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова
- 7 сентября – перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), апостола от 70-ти Тита, епископа Критского
- 8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, мученика Адриана и мученицы Наталии
- 9 сентября – преподобного Пимена Великого
- 10 сентября – преподобного Моисея Мурина
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Даниила Московского, святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских
- 13 сентября – положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
- 14 сентября – начало индикта – церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской
- 15 сентября – мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, святителя Иоанна Постника, патриарха Цереградского, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
- 16 сентября – священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия
- 17 сентября – память иконы Неопалимая Купина
- 18 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи
- 19 сентября – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
- 20 сентября – предпразднство Рождества Пресвятой Борогодицы, мученика Созонта Помпеольского (Киликийского), святителя Иоанна
- 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
- 22 сентября – попразднство Рождества Пресвятой Богородицы, праведных Богоотец Иоакима и Анны
- 23 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого, Печерского
- 24 сентября – преподобной Феодоры Александрийской Младшей, преподобного Силуана Афонского
- 25 сентября – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
- 26 сентября – предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
- 28 сентября – попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
- 29 сентября – великомученицы Евфимии Всехвальной
- 30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии