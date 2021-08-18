В Киеве на братской могиле участников революции 1917-1921 годов установили праздничную сцену для выступления итальянского певца Андреа Бочелли на День Независимости Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив.

Он отметил, что сцена установлена прямо на памятном знаке могилы, который находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины.

— Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников, — написал Владимир Прокопив.

Организаторы концерта Андреа Бочелли ко Дню Независимости Украины отметили, что Владимир Прокопив манипулирует фактами.

По их словам, в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с надписью антиукраинского содержания. Эта надпись, как и большинство элементов памятника, была уничтожена во время Революции Достоинства.

— Сейчас постамент находится в аварийном состоянии. Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально. Решением КГГА расположение разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать, — говорят организаторы.

Организаторы добавили, что на площади Конституции и раньше проходили развлекательные мероприятия. В частности, Евровидение в 2017 году.

Стоит заметить, что это не первый конфуз, который произошел во время подготовки к празднику по случаю 30-летия независимости Украины.

17 августа в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни начали устанавливать декорации с советским интерьером.

Они полностью перекрыли мемориал с портретами погибших во время Революции Достоинства украинцев.

Эти декорации должны быть частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, проект должен показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

Такое дизайнерское решение возмутило украинцев, поэтому люди пытались сломать локацию советских инсталляций.