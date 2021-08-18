Как экономно собрать ребенка в школу

В этом году собрать ребенка в школу совсем не дешево — в среднем придется выложить около 7 тыс. грн на одного ребенка. Но мы расскажем, как сделать это более выгодно и на чем можно сэкономить.

Список покупок

Перед тем, как пойти за покупками, составьте точный список всего необходимого и придерживайтесь его. Такой простой лайфхак поможет вам не сделать эмоциональных и незапланированных покупок, которые могут навредить вашему семейному бюджету.

Качество — это экономия на будущее

Лучше выбирайте качественные вещи, ведь это точно будет дешевле, чем покупать каждый месяц новую, но дорогую одежду. Иногда лучше переплатить и купить дорогую вещь, а все потому, что она прослужит дольше.

Преждевременная покупка

Если покупать все и сразу, это, конечно, ударит по карману, поэтому стоит подумать о заблаговременных покупках. Лучше всего начать готовиться к следующему учебному году еще с февраля — именно тогда начинаются распродажи, на которых можно дешево купить тетради, рюкзаки, канцелярию и другие школьные мелочи.

В интернете дешевле

Иностранные сайты

Многие родители, чтобы сэкономить, покупают одежду и школьные принадлежности в иностранных магазинах через интернет.

Часто ближе к началу учебного года там начинаются распродажи, поэтому можно хорошо сэкономить.

Например, британская сеть супермаркетов Asda предлагает приобрести 10 пар носков примерно по 120 грн, а две пары спортивных шорт — по 110 грн.

Если вы хотите узнать больше иностранных сайтов, зайдите на родительские форумы. Там люди делятся лайфхаками и советами, где найти скидки и какие иностранные сайты выбрать, чтобы больше сэкономить.

Украинские сайты

В Украине тоже можно купить бюджетную одежду в интернете. Для этого подойдут сайты Kidstaff или аукцион Kashalot. На них родители выставляют на продажу новую и использованную одежду.

Часто там можно увидеть очень смешные цены — от 5 грн, поэтому, если хорошо поискать, то можно сэкономить и купить красивые вещи ребенку.

Рынки и ярмарки

Перед началом учебного года в Украине проводятся масштабные ярмарки школьной одежды и принадлежностей, где часто цены ниже магазинных. Та же ситуация и на рынках, где можно найти дешевую одежду.

Также важно следить за акциями и скидками. В основном такие предложения можно увидеть в интернете, но, если вам важно увидеть вещь перед покупкой, тогда не стесняйтесь спрашивать в магазинах, есть ли акционные предложения на необходимые вам товары.

Канцелярия

Не покупайте ее в центре города, там она будет дорогой.

Еще один вариант купить дешевле — организовать оптовую закупку на весь класс, это значительно сэкономит всем время и деньги.

Следующий вариант — приобретите несколько пачек тетрадей, наборов ручек и других принадлежностей в магазинах Ашан или АТБ. В этих сетях канцелярия всегда дешевле.

Секонд-хенд

В секонд-хенде бывает не только дешево, но и качественно. На прилавках стоков можно найти новою и брендовую одежду.

Конечно, встречаются разные вещи, но если поискать, то одеть своего ребенка можно стильно и экономно.

Брюки, рубашки, пиджаки можно приобрести от 100 грн. Что касается обуви, то цена будет колебаться от 300 грн.

Дети в школьном возрасте быстро растут и не всегда аккуратно относятся к своим вещам, поэтому решение купить в секонд-хенде является хорошим вариантом для экономии денег и своих нервов.

Сентябрь — это скидки

Август — это жаркий сезон подготовки к школьному году, поэтому многие производители повышают цены.

Но стоит просто подождать до 2-3 сентября, а еще лучше до его середины. Тогда цены упадут и вы сможете выгодно и без суеты закупиться школьными принадлежностями.

Кстати, в этом году обучение начнется 1 сентября, в среду. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Он отметил, что дети в детских садах и начальной школе должны обязательно посещать учебные заведения, ведь им необходимо общение.

А вот обучение старших классов будет происходить в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. То есть если область попадет в красную зону — учиться придется дистанционно.

Было также сообщено о четырех периодах школьных каникул: