Как экономно собрать ребенка в школу
В этом году собрать ребенка в школу совсем не дешево — в среднем придется выложить около 7 тыс. грн на одного ребенка. Но мы расскажем, как сделать это более выгодно и на чем можно сэкономить.
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Список покупок
Перед тем, как пойти за покупками, составьте точный список всего необходимого и придерживайтесь его. Такой простой лайфхак поможет вам не сделать эмоциональных и незапланированных покупок, которые могут навредить вашему семейному бюджету.
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Качество — это экономия на будущее
Лучше выбирайте качественные вещи, ведь это точно будет дешевле, чем покупать каждый месяц новую, но дорогую одежду. Иногда лучше переплатить и купить дорогую вещь, а все потому, что она прослужит дольше.
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Преждевременная покупка
Если покупать все и сразу, это, конечно, ударит по карману, поэтому стоит подумать о заблаговременных покупках. Лучше всего начать готовиться к следующему учебному году еще с февраля — именно тогда начинаются распродажи, на которых можно дешево купить тетради, рюкзаки, канцелярию и другие школьные мелочи.
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В интернете дешевле
Иностранные сайты
Многие родители, чтобы сэкономить, покупают одежду и школьные принадлежности в иностранных магазинах через интернет.
Часто ближе к началу учебного года там начинаются распродажи, поэтому можно хорошо сэкономить.
Например, британская сеть супермаркетов Asda предлагает приобрести 10 пар носков примерно по 120 грн, а две пары спортивных шорт — по 110 грн.
Если вы хотите узнать больше иностранных сайтов, зайдите на родительские форумы. Там люди делятся лайфхаками и советами, где найти скидки и какие иностранные сайты выбрать, чтобы больше сэкономить.
Украинские сайты
В Украине тоже можно купить бюджетную одежду в интернете. Для этого подойдут сайты Kidstaff или аукцион Kashalot. На них родители выставляют на продажу новую и использованную одежду.
Часто там можно увидеть очень смешные цены — от 5 грн, поэтому, если хорошо поискать, то можно сэкономить и купить красивые вещи ребенку.
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Рынки и ярмарки
Перед началом учебного года в Украине проводятся масштабные ярмарки школьной одежды и принадлежностей, где часто цены ниже магазинных. Та же ситуация и на рынках, где можно найти дешевую одежду.
Также важно следить за акциями и скидками. В основном такие предложения можно увидеть в интернете, но, если вам важно увидеть вещь перед покупкой, тогда не стесняйтесь спрашивать в магазинах, есть ли акционные предложения на необходимые вам товары.
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Канцелярия
Не покупайте ее в центре города, там она будет дорогой.
Еще один вариант купить дешевле — организовать оптовую закупку на весь класс, это значительно сэкономит всем время и деньги.
Следующий вариант — приобретите несколько пачек тетрадей, наборов ручек и других принадлежностей в магазинах Ашан или АТБ. В этих сетях канцелярия всегда дешевле.
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Секонд-хенд
В секонд-хенде бывает не только дешево, но и качественно. На прилавках стоков можно найти новою и брендовую одежду.
Конечно, встречаются разные вещи, но если поискать, то одеть своего ребенка можно стильно и экономно.
Брюки, рубашки, пиджаки можно приобрести от 100 грн. Что касается обуви, то цена будет колебаться от 300 грн.
Дети в школьном возрасте быстро растут и не всегда аккуратно относятся к своим вещам, поэтому решение купить в секонд-хенде является хорошим вариантом для экономии денег и своих нервов.
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Сентябрь — это скидки
Август — это жаркий сезон подготовки к школьному году, поэтому многие производители повышают цены.
Но стоит просто подождать до 2-3 сентября, а еще лучше до его середины. Тогда цены упадут и вы сможете выгодно и без суеты закупиться школьными принадлежностями.
Кстати, в этом году обучение начнется 1 сентября, в среду. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.
Он отметил, что дети в детских садах и начальной школе должны обязательно посещать учебные заведения, ведь им необходимо общение.
А вот обучение старших классов будет происходить в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. То есть если область попадет в красную зону — учиться придется дистанционно.
Было также сообщено о четырех периодах школьных каникул:
- осенние каникулы 2021 — с 25 октября по 31 октября;
- зимние каникулы 2022 — с 25 декабря 2021 по 9 января;
- весенние каникулы 2022 — 28 марта по 3 апреля;
- летние каникулы 2022 — с 1 июня по 31 августа.