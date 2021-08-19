День пасечника: лучшие поздравления и открытки

День пасечника в Украине приходится на 19 августа. Праздник отмечают с 1997 года после указа Леонида Кучмы.

В этот день принято организовывать медовые ярмарок и культурных мероприятий, во время которых пасечники хвастаются своим медом и делятся своим многолетним опытом с гостями.

В этот день стоит поздравить тех, кто связал свою жизнь с пчеловодством, ухаживает за пчелиными ульями и собирает мед.

Факты ICTV приготовили для вас лучшие поздравления и открытки с Днем пасечника, которые сделают приятно знакомым пчеловодам даже на расстоянии.

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Пусть ваша жизнь будет богатой на счастье, добро, а судьба стелется красочным полотенцем достатка, семейного тепла и благодати. Плодотворного вам сотрудничества, щедрого медосбора, пусть осуществляются ваши мечты и надежды, а на столе, чтобы всегда был мед, как символ благополучия и здоровья!

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Пускай не будет трудностей, причины,

Чтоб настоящий пасечник чего-нибудь не смог.

Пускай все в жизни сложится отлично,

Судьба пусть будет сладкой, словно мед,

И прибыль станет неплохой, приличной,

И счастье, и успех к тебе придет.

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Честь и хвала труженикам пасек, которые приносят к столу украинцев неповторимый дар земли и солнца. Большое спасибо вам за настойчивость, верность народным традициям, любовь к своей земле

Яблочный спас

19 августа на территории Украины также традиционно празднуют и православный праздник — Яблочный Спас. В этот день принято святить в храмах яблоки, а также готовить из них различные блюда, разделяя в кругу семьи.

Яблочный Спас знаменует приближение осени — совсем скоро наступит время сбора урожая. Купаться в водоемах в этот праздник не стоит — вода заметно холодеет к концу лета.

Узнать об остальных церковных праздниках можно в церковном календаре 2021.