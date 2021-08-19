Украинцы назвали символы независимости. Среди них — Кобзарь Тараса Шевченко, Гимн Украины, лидер Народного движения Украины Вячеслав Черновол, а также песни Святослава Вакарчука, Кузьмы Скрябина и творчество Лины Костенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

На вопрос о том, какое художественное произведение лучше всего представляет Украину в мире, 9,5% ответили, что это Кобзарь Тараса Шевченко, еще 5,7% опрошенных назвали Гимн Украины. В то же время более 40% затруднились с ответом на этот вопрос.

Что касается деятелей искусства, которые внесли наибольший вклад в развитие культуры с момента независимости Украины, то каждый десятый опрошенный назвал Святослава Вакарчука и Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин). На третьем месте по количеству упоминаний Лина Костенко (8%).

Символами Украины в культурном контексте респонденты назвали победителей Евровидения Руслану Лыжичко (5,4%) и Джамалу (4,2%).

Также украинцы отметили актера Богдана Ступку (4,6%) и певицу Софию Ротару (3%)

Отвечая на вопрос об общественных деятелях, которые больше других сделали для развития и защиты интересов украинцев, 8,5% опрошенных назвали лидера Народного движения Украины Вячеслава Черновола.

Также украинцам предложили назвать политиков, которые внесли наибольший вклад в укрепление суверенитета и государственности.

На этот вопрос многие респонденты не дали ответа, но по 10% набрали пятый президент Украины Петр Порошенко и второй президент Украины Леонид Кучма.

Стоит заметить, что общенациональный опрос был проведен во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Джерело: Фонд Демократические инициативы