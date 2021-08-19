В лунном календаре стрижек на август 2021 немало благоприятных дней, когда можно сходить к парикмахеру для смены имиджа.
Не стоит забывать, что луна влияет не только на общее состояние, но и на красоту и рост волос, поэтому важно обращать внимание на даты.
Благоприятные и неблагоприятные дни для смены прически — смотрите в лунном календаре стрижек на август 2021 на Фактах ICTV.
- Лунный астропрогноз на 1 августа
Посетить парикмахера в первый день августа — отличная идея. Стрижка не только улучшит общее состояние волос, но и внешний вид в целом.
- Лунный астропрогноз на 2 августа
В этот день лучше отказаться от стрижки, однако можно затонироваться под естественный оттенок.
- Лунный астропрогноз на 3 августа
Если у вас запланирована стрижка на эту дату, то не стоит ее отменять. Новая прическа принесет позитивную энергию, денежное благосостояние и здоровье.
- Лунный астропрогноз на 4 августа
Этот день не особо благоприятен для изменения длины. Прежде чем пойти в салон, подумайте хорошо, поскольку можете пожалеть о своем решении.
- Лунный астропрогноз на 5 августа
Окраска в этот день может повредить волосы и сделать их непослушными.
- Лунный астропрогноз на 6 августа
Постарайтесь в эту дату обойтись без окрашивания волос и изменения длины. Если записаны к парикмахеру, то лучше просто сделайте укладку.
- Лунный астропрогноз на 7 августа
Стрижка позитивно повлияет на густоту волос, объем и укладку. Также этот день благоприятен для покраски и тонирования.
- Лунный астропрогноз на 8 августа
8 августа новая луна, потому это отличный день для изменения длины и избавления от секущихся кончиков. Новый имидж зарядит вас позитивом.
- Лунный астропрогноз на 9 августа
Если вы решили освежить прическу прямо сегодня, тогда не откладывайте, ведь она привлечет внимание окружающих и повысит вашу самооценку. Также в эту дату можно покраситься в новый оттенок.
- Лунный астропрогноз на 10 августа
Окрашивание, химическая завивка или другие агрессивные процедуры в этот день пройдут хорошо.
- Лунный астропрогноз на 11 августа
Не только стрижка, но и минимальное изменение длины освежит общий вид прически. Однако покраску, мелирование и другие подобные процедуры с волосами, запланированные на этот день, лучше перенести.
- Лунный астропрогноз на 12 августа
Кардинальное изменение прически отлично повлияет на самооценку. Стрижка, уходовые процедуры или покраска в естественный оттенок — отличное решение на сегодня.
- Лунный астропрогноз на 13 августа
После стрижки волосы начнут расти быстрее, однако могут плохо укладываться и стать воздушными. В эту дату лучше отложить покраску и отдать предпочтение оздоровительным процедурам.
- Лунный астропрогноз на 14 августа
Стрижку 14 августа стоит отложить, поскольку влияние на волосы может оказаться разным. Отдайте предпочтение уходовым процедурам.
- Лунный астропрогноз на 15 августа
От кардинальных изменений стоит отказаться, поскольку они могут принести разочарование. Незаметную тонировку или коррекцию привычной прически можно не откладывать.
- Лунный астропрогноз на 16 августа
Время не для экспериментов — стрижка надолго не сохранится, а окрашивание волос продержится мало. Сегодня стоит отдать предпочтение расслабляющим уходовым процедурам — пилинг головы, маска или питание.
- Лунный астропрогноз на 17 августа
Время для кардинальных изменений все также не настало. Астрологи в этот день советуют делать исключительно оздоровительные процедуры.
- Лунный астропрогноз на 18 августа
Стрижка, сделанная сегодня, надолго сохранит свой первоначальный вид. Однако стоит выбирать умелого и энергичного мастера.
- Лунный астропрогноз на 19 августа
Любые манипуляции с волосами в этот день положительно повлияют как на их общее состояние, так и на вашу самооценку.
- Лунный астропрогноз на 20 августа
20 августа — отличный день для кардинальных изменений: экстравагантная стрижка, яркое окрашивание, необычная укладка. Экспериментируйте.
- Лунный астропрогноз на 21 августа
Успешными будут эксперименты с окрашиванием или тонированием в необычный и непривычный для вас цвет. Однако простая и ничем не примечательная стрижка, сделанная в эту дату, может сделать волосы непослушными.
- Лунный астропрогноз на 22 августа
Стоит отложить любые манипуляции с волосами, поскольку даже минимальное изменение длины может сделать их непослушными. От изменения цвета также лучше отказаться.
- Лунный астропрогноз на 23 августа
Стрижка, окрашивание или даже уходовые процедуры сильно повлияют на состояние кожи головы не в лучшую сторону. От салонных процедур в этот день нужно отказаться.
- Лунный астропрогноз на 24 августа
Стрижка в эту дату повлечет за собой проблемы с укладкой. Однако если у вас тонкие или поврежденные волосы, то можно провести уходовые и оздоровительные процедуры.
- Лунный астропрогноз на 25 августа
Окрашивание или стрижка негативно скажутся на общем состоянии волос. Салонные процедуры стоит перенести на другой день.
- Лунный астропрогноз на 26 августа
Минимальное изменение длины или незначительное окрашивание нужно отложить, поскольку они негативно повлияют на общее и эмоциональное состояние.
- Лунный астропрогноз на 27 августа
27 августа — благоприятный день для похода в парикмахерскую. Стрижка, окрашивание и другие процедуры надолго сохранят первоначальный вид.
- Лунный астропрогноз на 28 августа
Уходовые процедуры отлично скажутся на волосах. Также можно освежить стрижку.
- Лунный астропрогноз на 29 августа
Сделанная сегодня стрижка спровоцирует объем волос и сделает их более послушными.
- Лунный астропрогноз на 30 августа
Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, однако от кардинальных изменений имиджа стоит отказаться.
- Лунный астропрогноз на 31 августа
Обновить оттенок волос или срезать кончики сегодня можно, но эксперименты проводить не нужно.