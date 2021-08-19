В лунном календаре стрижек на август 2021 немало благоприятных дней, когда можно сходить к парикмахеру для смены имиджа.

Не стоит забывать, что луна влияет не только на общее состояние, но и на красоту и рост волос, поэтому важно обращать внимание на даты.

Благоприятные и неблагоприятные дни для смены прически — смотрите в лунном календаре стрижек на август 2021 на Фактах ICTV.

Лунный астропрогноз на 1 августа

Посетить парикмахера в первый день августа — отличная идея. Стрижка не только улучшит общее состояние волос, но и внешний вид в целом.

Лунный астропрогноз на 2 августа

В этот день лучше отказаться от стрижки, однако можно затонироваться под естественный оттенок.

Лунный астропрогноз на 3 августа

Если у вас запланирована стрижка на эту дату, то не стоит ее отменять. Новая прическа принесет позитивную энергию, денежное благосостояние и здоровье.

Лунный астропрогноз на 4 августа

Этот день не особо благоприятен для изменения длины. Прежде чем пойти в салон, подумайте хорошо, поскольку можете пожалеть о своем решении.

Лунный астропрогноз на 5 августа

Окраска в этот день может повредить волосы и сделать их непослушными.

Лунный астропрогноз на 6 августа

Постарайтесь в эту дату обойтись без окрашивания волос и изменения длины. Если записаны к парикмахеру, то лучше просто сделайте укладку.

Лунный астропрогноз на 7 августа

Стрижка позитивно повлияет на густоту волос, объем и укладку. Также этот день благоприятен для покраски и тонирования.

Лунный астропрогноз на 8 августа

8 августа новая луна, потому это отличный день для изменения длины и избавления от секущихся кончиков. Новый имидж зарядит вас позитивом.

Лунный астропрогноз на 9 августа

Если вы решили освежить прическу прямо сегодня, тогда не откладывайте, ведь она привлечет внимание окружающих и повысит вашу самооценку. Также в эту дату можно покраситься в новый оттенок.

Лунный астропрогноз на 10 августа

Окрашивание, химическая завивка или другие агрессивные процедуры в этот день пройдут хорошо.

Лунный астропрогноз на 11 августа

Не только стрижка, но и минимальное изменение длины освежит общий вид прически. Однако покраску, мелирование и другие подобные процедуры с волосами, запланированные на этот день, лучше перенести.

Лунный астропрогноз на 12 августа

Кардинальное изменение прически отлично повлияет на самооценку. Стрижка, уходовые процедуры или покраска в естественный оттенок — отличное решение на сегодня.

Лунный астропрогноз на 13 августа

После стрижки волосы начнут расти быстрее, однако могут плохо укладываться и стать воздушными. В эту дату лучше отложить покраску и отдать предпочтение оздоровительным процедурам.

Лунный астропрогноз на 14 августа

Стрижку 14 августа стоит отложить, поскольку влияние на волосы может оказаться разным. Отдайте предпочтение уходовым процедурам.

Лунный астропрогноз на 15 августа

От кардинальных изменений стоит отказаться, поскольку они могут принести разочарование. Незаметную тонировку или коррекцию привычной прически можно не откладывать.

Лунный астропрогноз на 16 августа

Время не для экспериментов — стрижка надолго не сохранится, а окрашивание волос продержится мало. Сегодня стоит отдать предпочтение расслабляющим уходовым процедурам — пилинг головы, маска или питание.

Лунный астропрогноз на 17 августа

Время для кардинальных изменений все также не настало. Астрологи в этот день советуют делать исключительно оздоровительные процедуры.

Лунный астропрогноз на 18 августа

Стрижка, сделанная сегодня, надолго сохранит свой первоначальный вид. Однако стоит выбирать умелого и энергичного мастера.

Лунный астропрогноз на 19 августа

Любые манипуляции с волосами в этот день положительно повлияют как на их общее состояние, так и на вашу самооценку.

Лунный астропрогноз на 20 августа

20 августа — отличный день для кардинальных изменений: экстравагантная стрижка, яркое окрашивание, необычная укладка. Экспериментируйте.

Лунный астропрогноз на 21 августа

Успешными будут эксперименты с окрашиванием или тонированием в необычный и непривычный для вас цвет. Однако простая и ничем не примечательная стрижка, сделанная в эту дату, может сделать волосы непослушными.

Лунный астропрогноз на 22 августа

Стоит отложить любые манипуляции с волосами, поскольку даже минимальное изменение длины может сделать их непослушными. От изменения цвета также лучше отказаться.

Лунный астропрогноз на 23 августа

Стрижка, окрашивание или даже уходовые процедуры сильно повлияют на состояние кожи головы не в лучшую сторону. От салонных процедур в этот день нужно отказаться.

Лунный астропрогноз на 24 августа

Стрижка в эту дату повлечет за собой проблемы с укладкой. Однако если у вас тонкие или поврежденные волосы, то можно провести уходовые и оздоровительные процедуры.

Лунный астропрогноз на 25 августа

Окрашивание или стрижка негативно скажутся на общем состоянии волос. Салонные процедуры стоит перенести на другой день.

Лунный астропрогноз на 26 августа

Минимальное изменение длины или незначительное окрашивание нужно отложить, поскольку они негативно повлияют на общее и эмоциональное состояние.

Лунный астропрогноз на 27 августа

27 августа — благоприятный день для похода в парикмахерскую. Стрижка, окрашивание и другие процедуры надолго сохранят первоначальный вид.

Лунный астропрогноз на 28 августа

Уходовые процедуры отлично скажутся на волосах. Также можно освежить стрижку.

Лунный астропрогноз на 29 августа

Сделанная сегодня стрижка спровоцирует объем волос и сделает их более послушными.

Лунный астропрогноз на 30 августа

Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, однако от кардинальных изменений имиджа стоит отказаться.

Лунный астропрогноз на 31 августа

Обновить оттенок волос или срезать кончики сегодня можно, но эксперименты проводить не нужно.