19 августа все христиане отмечают Преображение Господне. Это одно из крупнейших православных праздников, в народе его называют Яблочным Спасом.

Преображение Господне — это библейское событие, которое фигурирует в каждой из евангельских книг как важный момент в жизни Иисуса Христа.

После того, как Иисус совершает серию чудес и предсказывает Свою собственную смерть, Он ведет троих своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, на гору.

Там происходит Преображение Господне, во время которого лицо Иисуса стало, словно Солнце, а одежда стала белой, как свет.

Традиции Преображения Господня и празднование

Вечером накануне дня праздника совершается Всенощное бдение. На Великой вечерней службе читаются паремии праздника, совершается лития.

На праздничной Утрени совершается полиелей, читаются каноны выдающихся песнописцев-богословов.

В день Преображения Господня стоит посетить Божественную литургию. Цвет богослужебной одежды в этот праздник — белый.

Читайте Лучшие поздравления с Преображением Господним 2021 в открытках

В Преображение Господне освящают плоды земли, то есть , груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки.

Особенно готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, а также сирот, немощных и обездоленных.

По случаю праздника к столу можно пригласить своих друзей и родных, чтобы угостить их освященными фруктами.