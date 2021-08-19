Что нельзя надевать в школу

Президент Владимир Зеленский в 2019 году отменил закон О школьной форме для учащихся средних учебных заведений. В администрации объяснили, что этот документ является устаревшим и никто не имеет права заставлять ребенка одеваться определенным образом, а учителя не могут не допустить его к учебе из-за отсутствия школьной формы.
Итак, школьная форма теперь не является обязательным условием, поэтому дети могут одеваться так, как им удобно.
Но остаются нормы этикета, школьные правила и рекомендательный характер для для внешнего вида.
Итак, не стоит надевать в школу:
- спортивную одежду, исключением является только урок физической культуры;
- пляжную одежду (шорты, майки, купальники, шляпы, платки);
- откровенную одежду (короткие юбки и шорты, вещи с обнаженным животом, ягодицами, спиной или грудью. Также нельзя чтобы из-под одежды торчало белье);
- одежду с расистскими и дискриминационными надписями;
- головные уборы, исключение — хиджаб.
И все же одежда для школы — свободный выбор ребенка и его родителей. Единственными требованиями являются опрятность и удобство.
Также важно помнить, что никто не может требовать от ребенка одеваться в определенном стиле или цвете, ведь это незаконно и считается унижением достоинства.
Ни одним нормативным документом не предусмотрено ношение школьной формы, а школьный устав или положение о школьной форме не имеют высшей силы, чем закон Украины.
Кстати, глава Минздрава Виктор Ляшко назвал условие, которое позволит школам работать во время карантина.
Для этого нужно, чтобы не менее 80% сотрудников были полностью иммунизированы. Это касается регионов, попавших в желтую, оранжевою или красную зон эпидемиологической опасности.