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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Что подарить парню на день рождения

Что подарить парню на день рождения

Приближается день рождения парня, а у вас нет идей относительно подарка? Не переживайте, ведь об этом уже позаботились Факты ICTV.

Как вариант, можно купить технику, практичные вещи или подарить впечатление. В последнем случае нужно отталкиваться от интересов молодого человека.

Подарок парню на день рождения — идеи

Техника

Не все подарки — практичные, однако некоторые из них могут приятно порадовать парня. Например, молодому человеку, который любит слушать музыку, можно купить наушники или портативную колонку. Список техники, которую можно подарить:

  • наушники;
  • смарт-часы;
  • портативная колонка;
  • телефон;
  • зарядка;
  • фотоаппарат;
  • стилус;
  • планшет;
  • флеш-накопитель;
  • ночной светильник;
  • блендер;
  • соковыжималка;
  • игровая приставка;
  • мини-проектор;
  • аппарат для приготовления сладкой ваты;
  • кофеварка;
  • кофемолка;
  • триммер;
  • мышечный массажер;
  • робот-пылесос;
  • ручной отпариватель для одежды;
  • сендвичница-гриль;
  • тостер;
  • аппарат для приготовления попкорна.

Подарок парню на день рождения — идеи

Практичные вещи

Практичные вещи — одна из лучших идей для подарка парню, поскольку такой презент можно использовать в повседневной жизни. Список предметов:

  • абонемент в бассейн;
  • рюкзак;
  • одежда (например, футболка или кофта);
  • термокружка;
  • набор для пикника;
  • чашка или другая посуда с особенным принтом;
  • подставка для книг;
  • фляга;
  • зеркало складное с расческой;
  • подставка для очков;
  • мини-бар;
  • магнит для ключей;
  • держатель для обуви;
  • дорожные часы;
  • термос;
  • набор пуговиц на кнопках;
  • набор для ухода за обувью;
  • книга-сейф;
  • спортивная бутылка;
  • набор для барбекю;
  • футляр для планшета или чехол для телефона;
  • подушка с необычным принтом.

Подарок парню на день рождения — идеи

Впечатление

Эмоции — не самый практичный подарок, однако запомнится надолго. Яркие впечатления придают сил для новых свершений и улучшают ментальное здоровье человека. Какие сертификаты можно подарить:

  • прыжок с парашютом в тандеме;
  • полет на воздушном шаре;
  • полет на вертолете Robinson R22;
  • авиасимулятор Boeing-737;
  • полет на вертолете над Днепром;
  • полет в аэротрубе;
  • парасейлинг;
  • полет на мотодельтаплане;
  • путешествие на zip-line;
  • прогулка на аэростате;
  • полет на вертолете над ночным Киевом;
  • полет над Межигорьем;
  • троллейный парк;
  • прогулка на яхте;
  • полет на флайборде;
  • SUP-серфинг;
  • сплав по реке;
  • драйв на гидроцикле;
  • вейкбординг на канате;
  • мастер-класс по джетбордингу;
  • прогулка на быстроходном катере;
  • прогулка на каноэ;
  • мастер-класс по дайвингу;
  • гонка на каяках;
  • вечеринка в аквалимузине;
  • кайтсерфинг;
  • день на рыбалке;
  • пневматический тир;
  • пейнтбол для компании;
  • стрельба из лука;
  • страйкбол;
  • верховая стрельба из лука;
  • стрельба из требушета;
  • лазертаг с друзьями;
  • прогулка на лошадях;
  • поход на stand up;
  • прыжки на джемперах;
  • просмотр фильма под открытым небом;
  • экскурсия в дом хаски;
  • уроки верховой езды;
  • альпинизм на скалодроме;
  • боулинг для компании;
  • поход в парк развлечений;
  • восхождение на вершины Карпат;
  • прыжки на батуте;
  • автомобильный квест;
  • мастер-класс от кузнеца;
  • off-road заезд на внедорожнике;
  • поход в комнату страха;
  • горнолыжный тренажер;
  • мастер-класс по бильярду;
  • игра в керлинг;
  • драйв на спортивных колесницах;
  • бои на мечах;
  • погружение в мир VR-игр;
  • вечеринка в кинозале;
  • прогулка в ночном музее;
  • мастер-класс по игре в покер.

Факты ICTV желают атмосферного совместного отдыха и ярких впечатлений. Уверены, парень оценит старания, ведь подарок вручили ему именно вы.

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