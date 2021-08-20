Подарок парню на день рождения — идеи

Приближается день рождения парня, а у вас нет идей относительно подарка? Не переживайте, ведь об этом уже позаботились Факты ICTV.

Как вариант, можно купить технику, практичные вещи или подарить впечатление. В последнем случае нужно отталкиваться от интересов молодого человека.

Техника

Не все подарки — практичные, однако некоторые из них могут приятно порадовать парня. Например, молодому человеку, который любит слушать музыку, можно купить наушники или портативную колонку. Список техники, которую можно подарить:

наушники;

смарт-часы;

портативная колонка;

телефон;

зарядка;

фотоаппарат;

стилус;

планшет;

флеш-накопитель;

ночной светильник;

блендер;

соковыжималка;

игровая приставка;

мини-проектор;

аппарат для приготовления сладкой ваты;

кофеварка;

кофемолка;

триммер;

мышечный массажер;

робот-пылесос;

ручной отпариватель для одежды;

сендвичница-гриль;

тостер;

аппарат для приготовления попкорна.

Практичные вещи

Практичные вещи — одна из лучших идей для подарка парню, поскольку такой презент можно использовать в повседневной жизни. Список предметов:

абонемент в бассейн;

рюкзак;

одежда (например, футболка или кофта);

термокружка;

набор для пикника;

чашка или другая посуда с особенным принтом;

подставка для книг;

фляга;

зеркало складное с расческой;

подставка для очков;

мини-бар;

магнит для ключей;

держатель для обуви;

дорожные часы;

термос;

набор пуговиц на кнопках;

набор для ухода за обувью;

книга-сейф;

спортивная бутылка;

набор для барбекю;

футляр для планшета или чехол для телефона;

подушка с необычным принтом.

Впечатление

Эмоции — не самый практичный подарок, однако запомнится надолго. Яркие впечатления придают сил для новых свершений и улучшают ментальное здоровье человека. Какие сертификаты можно подарить:

прыжок с парашютом в тандеме;

полет на воздушном шаре;

полет на вертолете Robinson R22;

авиасимулятор Boeing-737;

полет на вертолете над Днепром;

полет в аэротрубе;

парасейлинг;

полет на мотодельтаплане;

путешествие на zip-line;

прогулка на аэростате;

полет на вертолете над ночным Киевом;

полет над Межигорьем;

троллейный парк;

прогулка на яхте;

полет на флайборде;

SUP-серфинг;

сплав по реке;

драйв на гидроцикле;

вейкбординг на канате;

мастер-класс по джетбордингу;

прогулка на быстроходном катере;

прогулка на каноэ;

мастер-класс по дайвингу;

гонка на каяках;

вечеринка в аквалимузине;

кайтсерфинг;

день на рыбалке;

пневматический тир;

пейнтбол для компании;

стрельба из лука;

страйкбол;

верховая стрельба из лука;

стрельба из требушета;

лазертаг с друзьями;

прогулка на лошадях;

поход на stand up;

прыжки на джемперах;

просмотр фильма под открытым небом;

экскурсия в дом хаски;

уроки верховой езды;

альпинизм на скалодроме;

боулинг для компании;

поход в парк развлечений;

восхождение на вершины Карпат;

прыжки на батуте;

автомобильный квест;

мастер-класс от кузнеца;

off-road заезд на внедорожнике;

поход в комнату страха;

горнолыжный тренажер;

мастер-класс по бильярду;

игра в керлинг;

драйв на спортивных колесницах;

бои на мечах;

погружение в мир VR-игр;

вечеринка в кинозале;

прогулка в ночном музее;

мастер-класс по игре в покер.

Факты ICTV желают атмосферного совместного отдыха и ярких впечатлений. Уверены, парень оценит старания, ведь подарок вручили ему именно вы.