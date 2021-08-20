Подарок парню на день рождения — идеи

Приближается день рождения парня, а у вас нет идей относительно подарка? Не переживайте, ведь об этом уже позаботились Факты ICTV.
Как вариант, можно купить технику, практичные вещи или подарить впечатление. В последнем случае нужно отталкиваться от интересов молодого человека.
Техника
Не все подарки — практичные, однако некоторые из них могут приятно порадовать парня. Например, молодому человеку, который любит слушать музыку, можно купить наушники или портативную колонку. Список техники, которую можно подарить:
- наушники;
- смарт-часы;
- портативная колонка;
- телефон;
- зарядка;
- фотоаппарат;
- стилус;
- планшет;
- флеш-накопитель;
- ночной светильник;
- блендер;
- соковыжималка;
- игровая приставка;
- мини-проектор;
- аппарат для приготовления сладкой ваты;
- кофеварка;
- кофемолка;
- триммер;
- мышечный массажер;
- робот-пылесос;
- ручной отпариватель для одежды;
- сендвичница-гриль;
- тостер;
- аппарат для приготовления попкорна.
Практичные вещи
Практичные вещи — одна из лучших идей для подарка парню, поскольку такой презент можно использовать в повседневной жизни. Список предметов:
- абонемент в бассейн;
- рюкзак;
- одежда (например, футболка или кофта);
- термокружка;
- набор для пикника;
- чашка или другая посуда с особенным принтом;
- подставка для книг;
- фляга;
- зеркало складное с расческой;
- подставка для очков;
- мини-бар;
- магнит для ключей;
- держатель для обуви;
- дорожные часы;
- термос;
- набор пуговиц на кнопках;
- набор для ухода за обувью;
- книга-сейф;
- спортивная бутылка;
- набор для барбекю;
- футляр для планшета или чехол для телефона;
- подушка с необычным принтом.
Впечатление
Эмоции — не самый практичный подарок, однако запомнится надолго. Яркие впечатления придают сил для новых свершений и улучшают ментальное здоровье человека. Какие сертификаты можно подарить:
- прыжок с парашютом в тандеме;
- полет на воздушном шаре;
- полет на вертолете Robinson R22;
- авиасимулятор Boeing-737;
- полет на вертолете над Днепром;
- полет в аэротрубе;
- парасейлинг;
- полет на мотодельтаплане;
- путешествие на zip-line;
- прогулка на аэростате;
- полет на вертолете над ночным Киевом;
- полет над Межигорьем;
- троллейный парк;
- прогулка на яхте;
- полет на флайборде;
- SUP-серфинг;
- сплав по реке;
- драйв на гидроцикле;
- вейкбординг на канате;
- мастер-класс по джетбордингу;
- прогулка на быстроходном катере;
- прогулка на каноэ;
- мастер-класс по дайвингу;
- гонка на каяках;
- вечеринка в аквалимузине;
- кайтсерфинг;
- день на рыбалке;
- пневматический тир;
- пейнтбол для компании;
- стрельба из лука;
- страйкбол;
- верховая стрельба из лука;
- стрельба из требушета;
- лазертаг с друзьями;
- прогулка на лошадях;
- поход на stand up;
- прыжки на джемперах;
- просмотр фильма под открытым небом;
- экскурсия в дом хаски;
- уроки верховой езды;
- альпинизм на скалодроме;
- боулинг для компании;
- поход в парк развлечений;
- восхождение на вершины Карпат;
- прыжки на батуте;
- автомобильный квест;
- мастер-класс от кузнеца;
- off-road заезд на внедорожнике;
- поход в комнату страха;
- горнолыжный тренажер;
- мастер-класс по бильярду;
- игра в керлинг;
- драйв на спортивных колесницах;
- бои на мечах;
- погружение в мир VR-игр;
- вечеринка в кинозале;
- прогулка в ночном музее;
- мастер-класс по игре в покер.
Факты ICTV желают атмосферного совместного отдыха и ярких впечатлений. Уверены, парень оценит старания, ведь подарок вручили ему именно вы.