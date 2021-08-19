Яблочный Спас 2021 года припадает на 19 августа. Праздник знаменует окончание лета и приближение осени.
В этот день верующие идут в храм освящать фрукты — яблоки, груши и виноград, а также отмечать праздник в кругу семьи за праздничным столом.
Факты ICTV приготовили поздравления с Яблочным Спасом в СМС и открытках, которые точно порадуют ваших родных и близких, напомнив о важности этого светлого праздника.
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Преображение, Яблочный Спас.
С праздником, все православные, вас.
Яблоки есть наступила пора.
Чистых вам помыслов, мира, добра.
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Как на Яблочный на Спас
Я желаю вам сейчас:
Доброй жизни, добрых дел,
Каждый чтоб от счастья пел.
Пусть Господь благословит,
Всем, чем хочешь, наградит.
Дорогих, любимых, близких
От плохого защитит!
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Скоро осень. Холодает,
Меньше солнца август дарит…
Ну а нам совсем не грустно:
Яблоки едим мы с хрустом!
Спас второй румян на вид:
Всех плодами угостит.
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Вас со Спасом поздравляю,
искренне и от души желаю:
веры, доброты любви,
и внутренней чистоты.
Ангел пусть отгонит страсти,
в дом вам принесет счастье!
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С Яблочным Спасом поздравляю,
Счастья и крепкого здравья желаю!
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В Яблочный пусть светлый Спас,
счастье ангел принесет для вас!
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Светлый праздничек пришел
Спасом он Большим зовется,
Боженька пусть даст вам сил,
ведь вы из тех, кто не сдается.
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Преображением своим
Господь всем веру подарил.
На добрые дела, поступки
Земных, нас всех благословил.
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Поспели яблоки в саду,
И кружат пчелы вокруг нас.
Сегодня не поздравить не могу!
Сегодня Яблочный Спас!
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Яблочко душистое, наливное
Катится по лестнице – не догонишь.
Полная корзина яблок спелых.
Яблочный Спас вам дарит веру!
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Сладкий праздник к нам спешит
В храме колокол звенит.
Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай
Яблоневый Спас – ты молись и помогай!
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Из посвященных фруктов в Яблочный Спас в Украине принято делать различные блюда и разделять их за семейным столом. Праздник также знаменует начало новой жизни без вредных привычек — самое время отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и курения.
19 августа принято обмениваться яблочками со знакомыми и соседями — они символизируют плодородие и благополучие в семье. Это особенно актуально под конец лета, когда сбор урожая не за горами.
После Яблочного Спаса идет Ореховый Спас — он припадает на 29 августа. В этот день принято святить в храмах выпеченный хлеб для дальнейшей трапезы в кругу семьи и друзей.