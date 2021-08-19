Яблочный Спас 2021 года припадает на 19 августа. Праздник знаменует окончание лета и приближение осени.

В этот день верующие идут в храм освящать фрукты — яблоки, груши и виноград, а также отмечать праздник в кругу семьи за праздничным столом.

Факты ICTV приготовили поздравления с Яблочным Спасом в СМС и открытках, которые точно порадуют ваших родных и близких, напомнив о важности этого светлого праздника.

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Преображение, Яблочный Спас.

С праздником, все православные, вас.

Яблоки есть наступила пора.

Чистых вам помыслов, мира, добра.

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Как на Яблочный на Спас

Я желаю вам сейчас:

Доброй жизни, добрых дел,

Каждый чтоб от счастья пел.

Пусть Господь благословит,

Всем, чем хочешь, наградит.

Дорогих, любимых, близких

От плохого защитит!

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Скоро осень. Холодает,

Меньше солнца август дарит…

Ну а нам совсем не грустно:

Яблоки едим мы с хрустом!

Спас второй румян на вид:

Всех плодами угостит.

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Вас со Спасом поздравляю,

искренне и от души желаю:

веры, доброты любви,

и внутренней чистоты.

Ангел пусть отгонит страсти,

в дом вам принесет счастье!

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С Яблочным Спасом поздравляю,

Счастья и крепкого здравья желаю!

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В Яблочный пусть светлый Спас,

счастье ангел принесет для вас!

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Светлый праздничек пришел

Спасом он Большим зовется,

Боженька пусть даст вам сил,

ведь вы из тех, кто не сдается.

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Преображением своим

Господь всем веру подарил.

На добрые дела, поступки

Земных, нас всех благословил.

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Поспели яблоки в саду,

И кружат пчелы вокруг нас.

Сегодня не поздравить не могу!

Сегодня Яблочный Спас!

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Яблочко душистое, наливное

Катится по лестнице – не догонишь.

Полная корзина яблок спелых.

Яблочный Спас вам дарит веру!

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Сладкий праздник к нам спешит

В храме колокол звенит.

Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай

Яблоневый Спас – ты молись и помогай!

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Из посвященных фруктов в Яблочный Спас в Украине принято делать различные блюда и разделять их за семейным столом. Праздник также знаменует начало новой жизни без вредных привычек — самое время отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и курения.

19 августа принято обмениваться яблочками со знакомыми и соседями — они символизируют плодородие и благополучие в семье. Это особенно актуально под конец лета, когда сбор урожая не за горами.

После Яблочного Спаса идет Ореховый Спас — он припадает на 29 августа. В этот день принято святить в храмах выпеченный хлеб для дальнейшей трапезы в кругу семьи и друзей.