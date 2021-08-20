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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Как стирать пуховик в стиральной машине

Как стирать пуховик в стиральной машине

Хотите постирать свою куртку, однако боитесь, что она может потерять форму после машинки? Не переживайте, Факты ICTV расскажут, как стирать пуховик, чтобы вещь осталась в прежнем виде.

Во время очистки загрязнений нужно учитывать несколько нюансов — ткань куртки, температуру воды и даже стиральный порошок.

Подготовка пуховика к стирке

Первоочередно нужно посмотреть информацию от производителя на ярлыке пуховика — обычно он расположен в зоне бедер внутри изделия или затылка. На нем можно найти рекомендации по уходу за одеждой.

Производитель указывает, из какого материала создан пуховик. Наполнители могут быть синтетическими (например, холлофайбер и синтепон) или натуральными (пух и шерсть). Со вторыми нужно обращаться аккуратно, иначе изделие может легко испортиться.

Для стирки пуховика нельзя использовать сухие порошки, лучше взять жидкие средства, особенно если речь идет о натуральном наполнителе. Для него лучше купить специальное чистящее средство, которые защитит пух и шерсть от возможных повреждений.

Как стирать пуховик в стиральной машине

Натуральный мех стоит снять. Если он не отстегивается — расчешите его гребенкой с редкими зубчиками после стирки, а потом и во время сушки. Однако стоит быть аккуратным — если мех ранее окрашивали, тогда лучше сдать изделие в химчистку, иначе оно может потерять свой цвет.

Карманы куртки должны быть пустыми и застегнутыми. Важно, чтобы не было дырок. Если вы их обнаружили, тогда лучше зашить отверстия, поскольку через них может вылезть наполнитель.

Жирные пятна на пуховике — как избавиться

Полностью застегните пуховик, отстегните капюшон. Перед стиркой в машинке можно смочить самые пачкающиеся места — рукава и воротник. Нужно аккуратно натереть их хозяйственным мылом с теплой водой.

Рецепт универсального пятновыводителя — в стакан воды добавить две чайные ложки нашатырного спирта и моющего. Перемешайте средства, нанесите на загрязненную ткань, подождите 10 минут, затем промокните губкой.

Жирные пятна можно убрать при помощи соли или другого адсорбента. Нужно потереть им место загрязнения и убрать остатки. Если необходимо — повторить это несколько раз. После окончания обязательно протрите изделие влажной чистой тряпкой.

Следы от косметики можно убрать при помощи мицеллярной воды. Для этого нужно смочить ватный диск с жидкостью и приложить на место с пятном. После всех действий куртку нужно полностью постирать, поскольку на ней могут остаться разводы.

Как стирать пуховик в стиральной машине

Нельзя замачивать пуховик (особенно с натуральным наполнителем) и отбеливать его, иначе изделие полностью испортится.

Стирка пуховика в машинке — что нужно учитывать

Перед тем, как кинуть пуховик в стирку, обязательно выверните изделие наизнанку. В барабан машинки положите несколько обычных теннисных мячиков, которые помогут наполнителю не сбиваться комками. Специальное отделение наполните жидким моющим средством, дополнительно можно использовать кондиционер для одежды.

Как стирать пуховик в стиральной машине

Поставьте режим деликатной стирки, температуру воды около 30℃ и небольшой отжим — до 500-600 оборотов в минуту (если будет большая скорость, тогда куртка потеряет свой вид, а швы испортятся).

Как стирать пуховик в стиральной машине

Чтобы в куртке не осталось моющего средства, включите функцию дополнительного полоскания (чаще всего в машинке это можно сделать как до, так и после окончания стирки).

Как правильно сушить пуховик

Повесьте куртку на вешалку и оставьте над ванной, чтобы стекла лишняя вода. Вручную отожмите некоторые части куртки, чтобы это произошло быстрее. После этого нужно повесить пуховик в сухом помещении, нельзя класть его на батарею.

При любых обстоятельствах нельзя сушить пуховик феном, поскольку это может разрушить структуру наполнителя (особенно натурального — пуха или шерсти). Время от времени равномерно взбивайте и распределяйте наполнитель вручную, иначе во время сушки он может полностью скомкаться.

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