Как стирать пуховик в стиральной машине

Хотите постирать свою куртку, однако боитесь, что она может потерять форму после машинки? Не переживайте, Факты ICTV расскажут, как стирать пуховик, чтобы вещь осталась в прежнем виде.

Во время очистки загрязнений нужно учитывать несколько нюансов — ткань куртки, температуру воды и даже стиральный порошок.

Подготовка пуховика к стирке

Первоочередно нужно посмотреть информацию от производителя на ярлыке пуховика — обычно он расположен в зоне бедер внутри изделия или затылка. На нем можно найти рекомендации по уходу за одеждой.

Производитель указывает, из какого материала создан пуховик. Наполнители могут быть синтетическими (например, холлофайбер и синтепон) или натуральными (пух и шерсть). Со вторыми нужно обращаться аккуратно, иначе изделие может легко испортиться.

Для стирки пуховика нельзя использовать сухие порошки, лучше взять жидкие средства, особенно если речь идет о натуральном наполнителе. Для него лучше купить специальное чистящее средство, которые защитит пух и шерсть от возможных повреждений.

Натуральный мех стоит снять. Если он не отстегивается — расчешите его гребенкой с редкими зубчиками после стирки, а потом и во время сушки. Однако стоит быть аккуратным — если мех ранее окрашивали, тогда лучше сдать изделие в химчистку, иначе оно может потерять свой цвет.

Карманы куртки должны быть пустыми и застегнутыми. Важно, чтобы не было дырок. Если вы их обнаружили, тогда лучше зашить отверстия, поскольку через них может вылезть наполнитель.

Жирные пятна на пуховике — как избавиться

Полностью застегните пуховик, отстегните капюшон. Перед стиркой в машинке можно смочить самые пачкающиеся места — рукава и воротник. Нужно аккуратно натереть их хозяйственным мылом с теплой водой.

Рецепт универсального пятновыводителя — в стакан воды добавить две чайные ложки нашатырного спирта и моющего. Перемешайте средства, нанесите на загрязненную ткань, подождите 10 минут, затем промокните губкой.

Жирные пятна можно убрать при помощи соли или другого адсорбента. Нужно потереть им место загрязнения и убрать остатки. Если необходимо — повторить это несколько раз. После окончания обязательно протрите изделие влажной чистой тряпкой.

Следы от косметики можно убрать при помощи мицеллярной воды. Для этого нужно смочить ватный диск с жидкостью и приложить на место с пятном. После всех действий куртку нужно полностью постирать, поскольку на ней могут остаться разводы.

Нельзя замачивать пуховик (особенно с натуральным наполнителем) и отбеливать его, иначе изделие полностью испортится.

Стирка пуховика в машинке — что нужно учитывать

Перед тем, как кинуть пуховик в стирку, обязательно выверните изделие наизнанку. В барабан машинки положите несколько обычных теннисных мячиков, которые помогут наполнителю не сбиваться комками. Специальное отделение наполните жидким моющим средством, дополнительно можно использовать кондиционер для одежды.

Поставьте режим деликатной стирки, температуру воды около 30℃ и небольшой отжим — до 500-600 оборотов в минуту (если будет большая скорость, тогда куртка потеряет свой вид, а швы испортятся).

Чтобы в куртке не осталось моющего средства, включите функцию дополнительного полоскания (чаще всего в машинке это можно сделать как до, так и после окончания стирки).

Как правильно сушить пуховик

Повесьте куртку на вешалку и оставьте над ванной, чтобы стекла лишняя вода. Вручную отожмите некоторые части куртки, чтобы это произошло быстрее. После этого нужно повесить пуховик в сухом помещении, нельзя класть его на батарею.

При любых обстоятельствах нельзя сушить пуховик феном, поскольку это может разрушить структуру наполнителя (особенно натурального — пуха или шерсти). Время от времени равномерно взбивайте и распределяйте наполнитель вручную, иначе во время сушки он может полностью скомкаться.