20 августа в Украине и мире отмечают много интересных дат. Среди них — Всемирный день лени и Всемирный день комара. Факты ICTV рассказывают, чем запомнился этот день в истории и кто празднует именины 20 августа.

20 августа — какой сегодня праздник

20 августа, по народному календарю — день Марины-Пимены. В этот день встречают осень. В знак этого украинцы пекли сладкие пироги с малиной. На Марину-Пимену начинало желтеть листья и следовало начинать сев озимой пшеницы.

Всемирные праздники 20 августа

В этот день все страны мира отмечают две даты. Среди них — Всемирный день лени и Всемирный день комара.

Первый праздник появился в Колумбии 37 лет назад, когда во время ежегодного фестиваля призвали местных жителей забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день своим родным и близким.

Многим кажется, что лень — это одна из отрицательных черт человека. Однако в первую очередь речь идет о естественной потребности человека в отдыхе.

В то же время Всемирный день комара призван привлечь внимание общественности к опасному заболеванию — малярии, которую переносят эти насекомые. В этот день многие страны мира проводят лекции с целью повысить осведомленность людей об этой болезни и методах ее лечения.

Именины 20 августа

В этот день свою праздничную дату отмечают несколько владельцев хороших имен. Среди них — Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор и Петр. Сегодня стоит поздравить своих знакомых с праздником, уверены, что им будет очень приятно.

Приметы на 20 ноября

ожидается холодная осень, если в этот день аисты готовятся к вылету;

будет дождь, если во время восхода солнца звезда окрасилась в красный цвет;

погодные условия ухудшатся, если паук оставляет паутину и прячется в укрытие;

в ночь с 19 на 20 ноября снятся вещие сновидения, которые вскоре и принесут радость.

Чего нельзя делать 20 августа

ходить на прогулку в лес, если в этом нет без надобности;

покупать дорогие вещи или предметы быта;

начинать новые дела.

Кто родился 20 августа

Эми Адамс;

Валерий Афанасьев;

Леонид Афанасьев;

Бен Барнс;

Эндрю Гарфилд;

Деми Ловато;

Меган Ори;

Паоло Дженовезе;

Говард Лавфкрафт.

Праздник 20 августа в других странах

В этот день несколько стран отмечают свои государственные и церковные праздники. Среди них — Венгрия, Эстония и арабские страны.

Так, в Венгрии 20 августа вспоминают первого короля — Иштвана первого, который был у власти почти 38 лет (с 1000-го до 1038 годов). Обычно в этот день проводятся фестивали, концерты, парады.

Во время торжественной церемонии в Будапеште проносят рака с мощами покойного короля. Праздник завершается впечатляющим фейерверком на горе Геллерт над ночным Дунаем.

В Эстонии 20 августа празднуют День восстановления независимости. Страна с 1940 года входила в состав СССР. Вскоре после попытки государственного переворота на территории СССР в 1991 году, три балтийских государства восстановили свою независимость. В этот же год Эстония стала полноценным членом ООН.