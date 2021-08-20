Гороскоп на неделю, с 23 по 29 августа 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Астрологически эта неделя начинается в воскресенье, 22 августа, так как именно в этот день состоится полнолуние в Водолее.

Основная тема полнолуния связана с обещаниями, которые мы даем, а также с нашими мечтами и стремлениями. Чем больше мы мечтаем, тем больше мы получаем. Однако в таком случае с нас и спрашиваться будет больше.

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Также есть некое противоречие касательно этой недели. С одной стороны, начало недели удачное для заключения договоров, вхождения в долгосрочные проекты. Однако с другой стороны, в среду на пике будет действовать аспект, который говорит об обманах, ненадежности, поэтому важно разобраться, где благоприятные условия, а где — нет.

Гороскоп для Овнов

Овны могут рассчитывать на надежность как личных партнеров, так и деловых, но лишь тех, с кем вы давно знакомы. Это хороший период для заключения долгосрочных договоров. Однако если речь идет о договорах с подчиненными (например, договор о найме людей), то тут лучше быть осторожней: внимательно читать контракты, тщательно подбирать людей. Также стоит быть осторожней в вопросах питания, так как у вас повышен риск отравлений.

Гороскоп для Тельцов

Основные сложности для вас заключаются в том, что ваши мечты могут оказаться иллюзией. Будьте осторожней с обещаниями и предложениями, которые поступают на этой неделе, так как они могут оказаться просто нереальными. Принц на белом коне вряд ли к вам сейчас приедет. Хотя это удачное время для найма людей, построения коллектива, укрепления командного духа как на работе, так и в семье. Будьте осторожны с денежными вложениями и тратами, тут вероятны мошенничество и самообман.

Гороскоп для Близнецов

Вам пригодится природная склонность к анализу, так как только она поможет разобраться с недобросовестностью людей, которые вас будут окружать. В первую очередь это касается рабочих вопросов и договоров, особенно связанных с недвижимостью и статусом. Это точно не лучшее время для заключения брака, а также для вступления в какие-то долгосрочные отношения и обязательства. Зато это хорошее время для того, чтобы структурировать свои идеи, воплотить в реальность свои творческие замыслы. Также это отличный период для отдыха и поездок.

Гороскоп для Раков

Это хорошая неделя для решения домашних вопросов, украшения дома, обновления мебели. Однако не лучший момент для покупки техники, даже если она предназначена для дома. Кроме того, будьте осторожны с информацией, которая сейчас поступает, наиболее сложными в этом плане днями будут вторник и выходные. Также не стоит участвовать в передаче информации, избегайте сплетен. Не стоит поддерживать разговоры, в которых кого-то осуждают, так как очень скоро это может обернуться против вас.

Гороскоп для Львов

Вам нужно быть осторожными в приобретениях, с финансовыми вложениями. Может появиться очень манящее предложение, но оно точно не ваше. Это неплохое время для того, чтобы договариваться людьми, которым вы доверяете. Стоит договариваться о том, что важно и ценно для вас. Вы можете получить помощь от ваших близких или же рассчитывать на их поддержку. Есть смысл поберечь финансы, лучше не давать в долг даже близким людям, так как есть риск, что их захотят обмануть.

Гороскоп для Дев

Эта неделя не лучшая для заключения договоров, выхода на новую работу. К вам тоже не прискачет принц на белом коне, а те поклонники, которые уже имеются, могут подвести. Поэтому постарайтесь не планировать на эту неделю важных переговоров, обсуждений. Зато это время может подойти для проведения исследований, расследований, а также для раскрытия каких-то тайн. Касательно финансов неделя неплохая, но нужно быть осторожней с тем, кому вы доверяете. Приобретайте только проверенные и необходимые товары.

Гороскоп для Весов

В первую очередь хочется обратить внимание на здоровье, питание, диету, пищевые привычки, так как есть риск отравлений и обострения хронических заболеваний. В остальном это неплохое время для заключения договоров, для выхода на какой-то новый уровень во взаимоотношениях, особенно с партнерами и людьми, которые старше вас.

Гороскоп для Скорпионов

Если на прошлой неделе у вас командная работа шла на ура, то сейчас это не лучшая идея, так как вы можете забрести в какие-то дебри всем коллективом. Также это не лучшее время, чтобы ставить какие-то стратегические цели или мечтать, поскольку не все нюансы будут учтены. Однако, если затеете проверку в той же компании, в документах, то найдете много важной и необходимой информации. Вы можете заручиться поддержкой более опытных людей — старших родственников, руководства. К ним можно будет подойти с любой просьбой.

Гороскоп для Стрельцов

Для вас основное обострение произойдет на рабочем месте. Начальству лучше на глаза лишний раз вообще не показываться. Возможно, кто-то из вас захочет устроить некий саботаж, поэтому лучше возьмите отпуск, так как вы сейчас заметны на рабочем месте, и ваше начальство не будет смотреть сквозь пальцы на определенные недостатки. Это неплохая неделя для привлечения команды в работу, для того, чтобы найти единомышленников, которые поддержат вас.

Гороскоп для Козерогов

Сложная тема недели заключается в поддержании репутации. Сейчас могут стать явными какие-то ситуации, которые вы бы хотели скрыть. Посвятите эту неделю проверкам, работе над ошибками, постарайтесь найти свои ошибки сами, пока это не повлияло на ваш авторитет и статус. Одновременно это хороший период для того, чтобы заняться делами, которые приносят вам удовольствие.

Гороскоп для Водолеев

Основные риски этой недели — долги. Не стоит сейчас браться за распоряжение чужими финансами, а тем более участвовать в каких-то вложениях, инвестициях. Важно помнить, что любое предложение сейчас нужно пристально рассматривать, искать в нем подвохи. Если предложение вам показалось хоть немного подозрительным, стоит отклонить его сразу. Продолжается хороший период для поездок, отдыха, отпуска.

Гороскоп для Рыб

Для вас очень важно удержаться сейчас от заключения договоров. Нет смысла рассчитывать на какие-то крупные договоренности, приобретения. В течение недели могут вскрыться неприятные известия о ваших партнерах, людях, которые вас просто окружают. Под влиянием выяснения отношений с партнером, вы можете выйти на лучшее понимание себя. Это хорошее время, чтобы попросить людей вернуть долги. Отличный период для того, чтобы заняться саморазвитием.

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