Путевки в санатории от профсоюза уже давно заменились отдыхом на современных курортах. Теперь каждый украинец может выбирать подходящее для него место — берег Черного моря или Карпаты, готовые принимать туристов круглый год.

О том, как изменился украинский туризм за последние 30 лет, и чем он привлекает не только украинцев, но и зарубежных туристов — в спецпроекте Украина. 30 лет от Артема Сорокина.

Летний отпуск на Южном берегу Крыма — мечта каждого советского гражданина, а после развала СССР — мечта каждого жителя стран СНГ. Мечтают об отдыхе в украинском Крыму и граждане теперь независимой Украины.

В бедные 90-е люди, по инерции, и дальше мечтают о профсоюзной путевке в санаторий. Получить ее можно, если высокая должность, хорошие знакомства или человек болен, нуждается в оздоровлении.

Трускавец, Миргород, Моршин — есть и сейчас. Но пережить девяностые и начало нулевых удалось не всем оздоровительным санаториям.

Например, бывший государственный санаторий среди Бердянской косы. Теперь здесь элитная и частная база отдыха.

В 2002-м санаторий приватизировали. Строений не сносили — только перепланировали и отремонтировали. Теперь здесь две сотни номеров. Собственные аквапарк, медицинский центр, теннисный корт. Теперь и в Турцию лететь на нужно. Наоборот — теперь Турция едет к нам. Руководит отелем — турок.

Некоторые бердянские санатории все же выстояли и остались здравницами. Среди них — Арктика.

— Лечебная грязь, подводный душ, массаж, ванны. Все, что здесь можно попробовать — я все прохожу и прекрасно себя чувствую! Был в Турции, был в Египте — мне не понравилось. После такого отдыха набираю лишний вес, — рассказал отдыхающий.

В советское время в Арктике отдыхали только военные Северного флота, теперь здесь оздоравливаются все желающие. Путевки в основном покупают сами. Но есть и те, которых на отдых отправляют частные компании.

Бердянск всегда был популярным в Украине курортом. Ежегодно полтора-два млн отдыхающих. До трех количество туристов растет после оккупации Крыма.

Крым — это жемчужина Украины и его потеря сегодня для нас, как одного из туристических регионов очень большая. И хотя у нас есть часть морского побережья — его невозможно полностью заменить Крымом.

Где происходит настоящая туристическая революция независимой Украины — это в Карпатах. На ровном месте в двухтысячных возникает сейчас самый популярный горнолыжный курорт страны — Буковель.

Ежегодно Буковель посещают более 2 млн туристов. Не все они могут себе позволить жить в отеле.

Размещаются у людей — в близлежащих селах — Полянице и Татарове. Ранее местные жили со скота, теперь — с туристов. Первых гостей принимали скромно.

— Мы три номера сделали, жили с детьми на полу в одной из комнат, а три спальные комнаты отдали для гостей, — рассказывает владелица отеля и пекарни Наталья Кульчицкая.

За несколько лет — Наталья немного заработала, взяла кредит, который уже давно вернула — и возвела дом на 6 номеров.

В блюда тоже вкладывает свою гуцульскую душу — готовит и подает туристам сама. Теперь и летом. Пандемия и закрытые границы в прошлом году еще больше привлекли украинцев на отдых в Карпатах и ​​не только.

Проект Путешествуй Украиной в прошлом году открыл нам нашу страну по-новому. А в этом году благодаря прямым рейсам и безвизовых в Украину потянулись туристы из стран Персидского Залива.

Есть одна страна, из которой массово к нам едут туристы целыми самолетами. Это Саудовская Аравия — желанные гости во всем мире. Они много тратят и путешествуют семьями, не употребляют алкоголь — идеальные семейные туристы.

Важно привлечь иностранцев, но еще важнее — нравиться самим себе.