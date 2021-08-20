Украли почти $100 млн: в Японии хакеры взломали биржу криптовалют

Крупная японская биржа криптовалюты Liquid подверглась нападению хакеров. Им удалось украсть из виртуальных кошельков около $100 млн.

Анализ показал, что было изъято около $97 млн в криптовалютах, включая биткоин и эфириум.

Это вторая крупная кража криптовалюты за последние дни. На прошлой неделе на платформе цифровых токенов Poly Network сообщили о краже $600 млн.

В Liquid заявили, что отслеживают движение украденных криптовалют и работают с другими биржами, чтобы заморозить и вернуть активы.

Эта биржа криптовалют работает с 2014 года в более чем 100 странах и обслуживает миллионы клиентов по всему миру.

Liquid входит в топ-20 крупнейших криптовалютных бирж мира по ежедневным объемам торгов.