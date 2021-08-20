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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Как проверить уровень знания украинского языка — Минкульт предложил простой тест

тестирование

Министерство культуры и информационной политики запускает тест на уровень знания украинского языка.

Каждый желающий сможет проверить свой уровень владения украинским с помощью системы, которая имеет действенные алгоритмы. Сложность вопросов регулируется индивидуально, в зависимости от предыдущих ответов.

Кроме этого, на портале есть 15 уроков, где в интерактивном формате можно изучать язык. Сайт предусматривает видео, аудио и письменные задания.

Этим инструментом могут пользоваться все абсолютно бесплатно. Протестировать свой уровень владения украинским языком можно на специальном сайте.

— Продолжаем наполнять эко-систему и создавать инструменты продвижения украинского языка. Продолжаем нашу мягкую украинизацию. Чтобы люди действительно перешли на украинский и общались на нем постоянно — у них должны быть возможности и желание, — сказал Александр Ткаченко.

Министр культуры и информационной политики Ткаченко добавил, что в дальнейшем планируется работа над созданием мобильных приложений, чтобы изучать украинский язык было еще удобнее.

Недавно Александр Ткаченко рассказывал о планах проведения мягкой украинизации в стране.

Он отметил, что главная задача на сегодня — это сделать так, чтобы украинский язык стал общеупотребительным во всех аспектах общения украинского общества.

Для этого, по мнению министра, необходимо достойное финансирование этой отрасли на разных уровнях.

Источник: Олександр Ткаченко

Фото: Depositphotos

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