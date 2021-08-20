Прически для школы 2021

Уже скоро начнется новый учебный год и школьные будни. Обычно в школе девочки стремятся проявить свою индивидуальность с помощью внешнего вида.
Освежить повседневный школьный образ можно благодаря хорошей прическе.
Факты ICTV подобрали несколько причесок для разных типов волос. Большинство из них очень простые, но в то же время стильные и элегантные.
Инвентарь:
- расческа,
- широкие резинки,
- маленькие силиконовые резиночки,
- невидимки,
- шпильки.
Короткие волосы
В современном мире многие девочки предпочитают короткие стрижки, так как это удобно и стильно. Более того, для такой длины тоже существует много интересных вариантов плетения.
Средние и длинные волосы
Совет. Длинные волосы часто запутываются после сна. Используй спрей для легкого расчесывания. Он не только сэкономит твое время утром, но и придаст волосам блеска.
Кудрявые волосы
Многие обладательницы кудрявых волос пытаются сделать их более послушными, выравнивая утюжком.
Но не стоит злоупотреблять этим, ведь при частом воздействии температур волосы могут утратить объем, стать сухими и ломкими.
Лучше собрать кудрявые локоны в мальвинку или небольшой пучок.
Трендовые аксессуары для волос, которые дополнят твой школьный образ:
1. Платок. Дизайнеры рекомендуют вплетать его в хвост или наматывать на высокий пучок.
2. Массивный ободок. Хорошо смотрится с пробором посредине и низким хвостом. А в сочетании со строгим пиджаком придаст образу женственности.
3. Большие заколки. С ними легко не только убирать волосы от лица, но и оставаться на одной модной волне со знаменитостями. Этот тренд уже оценили: Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Кара Делевинь и другие.
Варианты с жемчугом и большими стразами рекомендуем оставить в стороне, они уже отжили свое в мире моды.