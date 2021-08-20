Прически для школы 2021

Уже скоро начнется новый учебный год и школьные будни. Обычно в школе девочки стремятся проявить свою индивидуальность с помощью внешнего вида.

Освежить повседневный школьный образ можно благодаря хорошей прическе.

Факты ICTV подобрали несколько причесок для разных типов волос. Большинство из них очень простые, но в то же время стильные и элегантные.

Инвентарь:

расческа,

широкие резинки,

маленькие силиконовые резиночки,

невидимки,

шпильки.

Короткие волосы

В современном мире многие девочки предпочитают короткие стрижки, так как это удобно и стильно. Более того, для такой длины тоже существует много интересных вариантов плетения.

Прически в школу 2021: варианты для коротких и длинных волос / 5 фотографий

Средние и длинные волосы

Совет. Длинные волосы часто запутываются после сна. Используй спрей для легкого расчесывания. Он не только сэкономит твое время утром, но и придаст волосам блеска.

Прически в школу 2021: варианты для коротких и длинных волос / 8 фотографий

Кудрявые волосы

Многие обладательницы кудрявых волос пытаются сделать их более послушными, выравнивая утюжком.

Но не стоит злоупотреблять этим, ведь при частом воздействии температур волосы могут утратить объем, стать сухими и ломкими.

Лучше собрать кудрявые локоны в мальвинку или небольшой пучок.

Прически в школу 2021: варианты для коротких и длинных волос / 5 фотографий

Трендовые аксессуары для волос, которые дополнят твой школьный образ:

1. Платок. Дизайнеры рекомендуют вплетать его в хвост или наматывать на высокий пучок.

2. Массивный ободок. Хорошо смотрится с пробором посредине и низким хвостом. А в сочетании со строгим пиджаком придаст образу женственности.

3. Большие заколки. С ними легко не только убирать волосы от лица, но и оставаться на одной модной волне со знаменитостями. Этот тренд уже оценили: Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Кара Делевинь и другие.

Варианты с жемчугом и большими стразами рекомендуем оставить в стороне, они уже отжили свое в мире моды.