22 августа в Украине отмечают мало праздников, однако в этот день верующие почтят память апостола Матфея. Также несколько украинцев отметят свои именины.

22 августа — какой сегодня праздник

22 августа верующие вспоминают апостола Матфея, который занял место Иуды среди учеников Иисуса Христа после его предательства. Согласно Библии, апостол Матфей помогал бедным и больным людям.

Согласно верованию, Бог наделил Матфея целебными способностями. В этот день погода обычно уже становилась похожей на осень — в частности, поднимался ветер и холодало.

Именины 22 августа

В этот день именины празднуют несколько обладателей красивых имен. Среди них — Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

В этот день важно поздравить своих знакомых с праздничной датой. Уверены, они будут благодарны вам за внимание и заботу.

Приметы 22 августа

погода днем ожидается солнечной, если утром будет роса;

если будет холодный ветер — стоит ожидать снежную зиму;

нагрянет дождь днем — осень будет ранней.

Что нельзя делать 22 августа

нельзя выходить на улицу, если будут грозы;

нельзя доить корову и другой скот после заката солнца;

в этот день нельзя ругаться с близкими, иначе в жизни будут происходить плохие события;

не стоит давать в долг малознакомым людям или родственникам.

Праздник 22 августа в других странах

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений отмечают на территории всех стран. История помнит немало примеров, когда мирные жители погибали в результате насилия.

Важная дата призвана почтить память погибших и привлечь внимание общественности к желанию мира и отсутствию хаоса. Стоит помнить, что все люди — важны, а ничто не имеет большей ценности, чем жизнь.

В Индии отмечают Ракша Бандхан — ежегодный праздник. Его дата зависит от дня полнолуния месяца савана — индуистского календаря. В этом году Ракша Бандхан припал на 22 августа.

В этот день на территории Индии происходят ритуальные омовения, верующие бросают в море кокосовые орехи в качестве подношения и знака почтения Богу вод Варуне.

Ракша Бандхан также важен для родственных связей. Сестры желают благополучия своим братьям — девушки завязывают на их руках священный шнурок под названием Ракхи. Таким способом парням желают процветания, а братья клянутся защищать своих сестер от всех бед и помогать им.

Кто родился 22 августа