21 августа отмечают день ангела Григория. Это имя древнегреческого происхождения и переводится как бодрый, бдительный, не спящий.
Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в СМС. Поэтому не забудьте поздравить коллегу или друга Григория с именинами — им однозначно будет приятно!
Поздравления с днем ангела Григория в открытках
Поздравления с днем ангела Григория в СМС
Григорий, пускай работает закон:
Чем старше ты, тем больше счастья,
Жить легче, круче и прекрасней!
Пускай удача и везение,
Любовь, достаток, вдохновение
С тобой по жизни рядом будут.
Приходят деньги отовсюду!
Коллеги, добрые друзья,
Большая, дружная семья,
Родные окружают люди,
Пусть, как задумал ты, все будет!
***
Пусть будет шикарная тачка
И в каждой шкатулке заначка,
На завтрак ходи в рестораны,
На отдых летай на Канары!
Работы желаю полегче,
Здоровья, конечно, покрепче!
Желаю любви, наслажденья,
***
Шутливый, интересный,
Готовый поболтать
И разговор не пресный
Умело поддержать,
Впрямь целеустремленный
И ищущий успех,
В шальную жизнь влюбленный
И восхитивший всех,
Веселый, крепкий, силой
Подобный лишь скале,
Улыбчивый, красивый —
Все это о тебе!
Григорий, знай, ты такой один.
Добра тебе, веселья
И всяческих вершин!
Значение имени Григорий
Имя Григорий имеет особую связь с христианской верой, чем отличается от многих других греческих имен.
Григорий всегда находится начеку, он внимателен к деталям.
Маленький Гриша — подвижный и любознательный ребенок, который любит активные игры, а его смелость может даже слегка пугать родителей. Нужно будет уделить достаточно много внимания, для обучения Григория навыкам безопасности.
У некоторых его подвижность вызывает тревогу за будущую успеваемость в школе, однако опасаться не стоит. Григорий послушный и легко переключается с игры на занятия. Временами он моет вести себя невыносимо, но это быстро проходит.
Учится мальчик очень хорошо. У Григория прекрасные интеллектуальные наклонности.
Память у Григория очень хорошая — он легко усваивает информацию и быстро обучается новому.
Григорию нравятся как точные науки, так и гуманитарные. Он неравнодушен к чтению.
Здоровье у мальчиков с именем Григорий очень хорошее. Они редко болеют, а если и болеют, то обычно в легкой форме.
Гриша растет спортивным и активным мальчиком.
Взрослый Григорий обычно становится более спокойным и уже не стремится к спортивным достижениям, но физическая выносливость и высокий жизненный тонус у него остаются.