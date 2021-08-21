21 августа отмечают день ангела Григория. Это имя древнегреческого происхождения и переводится как бодрый, бдительный, не спящий.

Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в СМС. Поэтому не забудьте поздравить коллегу или друга Григория с именинами — им однозначно будет приятно!

Поздравления с днем ангела Григория в открытках

Поздравления с днем ангела Григория в СМС

Григорий, пускай работает закон:

Чем старше ты, тем больше счастья,

Жить легче, круче и прекрасней!

Пускай удача и везение,

Любовь, достаток, вдохновение

С тобой по жизни рядом будут.

Приходят деньги отовсюду!

Коллеги, добрые друзья,

Большая, дружная семья,

Родные окружают люди,

Пусть, как задумал ты, все будет!

***

Пусть будет шикарная тачка

И в каждой шкатулке заначка,

На завтрак ходи в рестораны,

На отдых летай на Канары!

Работы желаю полегче,

Здоровья, конечно, покрепче!

Желаю любви, наслажденья,

***

Шутливый, интересный,

Готовый поболтать

И разговор не пресный

Умело поддержать,

Впрямь целеустремленный

И ищущий успех,

В шальную жизнь влюбленный

И восхитивший всех,

Веселый, крепкий, силой

Подобный лишь скале,

Улыбчивый, красивый —

Все это о тебе!

Григорий, знай, ты такой один.

Добра тебе, веселья

И всяческих вершин!

Значение имени Григорий

Имя Григорий имеет особую связь с христианской верой, чем отличается от многих других греческих имен.

Григорий всегда находится начеку, он внимателен к деталям.

Маленький Гриша — подвижный и любознательный ребенок, который любит активные игры, а его смелость может даже слегка пугать родителей. Нужно будет уделить достаточно много внимания, для обучения Григория навыкам безопасности.

У некоторых его подвижность вызывает тревогу за будущую успеваемость в школе, однако опасаться не стоит. Григорий послушный и легко переключается с игры на занятия. Временами он моет вести себя невыносимо, но это быстро проходит.

Учится мальчик очень хорошо. У Григория прекрасные интеллектуальные наклонности.

Память у Григория очень хорошая — он легко усваивает информацию и быстро обучается новому.

Григорию нравятся как точные науки, так и гуманитарные. Он неравнодушен к чтению.

Здоровье у мальчиков с именем Григорий очень хорошее. Они редко болеют, а если и болеют, то обычно в легкой форме.

Гриша растет спортивным и активным мальчиком.

Взрослый Григорий обычно становится более спокойным и уже не стремится к спортивным достижениям, но физическая выносливость и высокий жизненный тонус у него остаются.