24 августа Украина отметит один из самых важных государственных праздников — День Независимости. В связи с этим украинцы будут отдыхать четыре дня подряд. Выступление симфонического оркестра, дискотека 90-х и большой праздничный концерт. Куда пойти во Львове на День Независимости Украины — афишу на 24 августа читайте в материале.
Обладатели звука. Lords of the Sound. Хиты украинской эстрады
В День Независимости Украины симфонический оркестр Lords of the Sound представит новую программу — хиты украинской эстрады в современной аранжировке.
Прозвучат треки Софии Ротару, Владимира Ивасюка, Василия Зинкевича, Назария Яремчука и других.
Двухчасовая программа ко Дню Независимости Украины обещает быть яркой.
Адрес: пл. Святого Юра, 5 (Сад собора Святого Юра)
Цена: от 290 грн.
Время: 15.30, 19.30.
Концерт: супер диско 90-х. Фестиваль независимости. 30 лет
Шумное празднование, мировые хиты, лучшие диджеи и дружеская атмосфера — все это обещают на концерте SuperDisco.
Гостей события ожидают танцевальные треки представителей диско 90-х — Sident (Lazzy Dee), East 17, Global Deejays, Snap!, Captain Jack, NaNa и других.
Адрес: Стадион Арена Львов, ул. Стрыйская, 199.
Цена: от 320 грн.
Время: 18.00.
Выставка Татьяны Крамаренко ЛініЯ. У пошуках ідентичності
На выставке будут представлены работы, которые появились из линий случайных каракуль, в которых каракулеграф Татьяна Крамаренко видит настоящее искусство.
Кроме того, каждый сможет попробовать себя в роли каракулеграфа. Также художница проведет бесплатный мастер-класс.
Адрес: ул. Кушевича, 1.
Цена: бесплатно.
Время: 12.00 (продолжительность три часа).
Праздничный концерт в День Независимости Украины
По случаю Дня Независимости во Львове под открытым небом организуют праздничный концерт.
На сцене выступят такие исполнители как Аркадий Войтюк, Alyona Alyona, Navka, группы Kalush и Patsyki z Franeka.
Адрес: ул. Стрыйская (возле площади Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного)
Цена: бесплатно.
Время: 18.00
Фестиваль домашних любимцев
День Независимости Украины вы можете провести в компании своего четырехлапого друга на фестивале домашних любимцев.
Также у вас будет возможность:
- бесплатно чипировать своего любимца;
- взять собачку в свою семью;
- сделать фото со своим любимцем на фотозоне, где будет работать фотограф;
- посетить выставку-ярмарку зоотоваров от ведущих производителей и поставщиков;
- открыть для себя инновационные продукты и технологии, амуницию, аксессуары и средства по уходу за животными;
- увидеть мастер-классы и выступления представителей зоорынка: ветеринары, грумеры, дрессировщики;
- взять участие в конкурсах и развлечениях с подарками;
- вкусно перекусить на фуд-кортах;
- отдохнуть в лаундж-зоне или просто полежать в гамаке;
- посетить зону с развлечениями для детей.
Адрес: ул. Кушевича, 1 (Палац Гната Хоткевича).
Цена: 50 грн.
Время: с 12.00 до 20.00.
Фото: Lord of the Sound, Pexels