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Факты / Lifestyle
Микола Олефіренко |

Сколько будут отдыхать украинцы в сентябре 2021: список выходных

Сентябрь 2021

В сентябре 2021 года украинцы будут отдыхать 8 дней. В первый месяц осени не предвидится государственных праздников, которые могли бы повлиять на количество выходных. В первый осенний месяц 2021 года украинцы будут работать 22 дня.

Выходные в сентябре 2021

  • 4-5 сентября
  • 11-12 сентября
  • 18-19 сентября
  • 25-26 сентября

Праздники в сентябре 2021

  • 1 сентября — День знаний
  • 2 сентября — День нотариата
  • 8 сентября — Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября — День дизайнера-графика
  • 11 сентября — День программиста и День физкультуры и спорта
  • 15 сентября — День HR-менеджера и Международный день демократии
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
  • 18 сентября — День фармацевта
  • 19 сентября — Международный день работника леса
  • 21 сентября — Международный день мира
  • 22 сентября — День партизанской славы
  • 27 сентября — Всемирный день туризма
  • 30 сентября — Международный день переводчика и День библиотек

Ближайший государственный праздник и нерабочий день — 14 октября. В этот день украинцы будут отмечать День защитника Украины. Узнать подробности об оставшихся к концу 2021 года государственных праздников можно в календаре.

Узнать больше о православных праздниках 2021 года можно также в православном календаре. К примеру, 21 сентября будет отмечаться Рождество Богородицы, а 27 — Воздвижение Креста Господня.

Читайте
Календарь государственных праздников на 2021 год

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