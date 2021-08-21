В сентябре 2021 года украинцы будут отдыхать 8 дней. В первый месяц осени не предвидится государственных праздников, которые могли бы повлиять на количество выходных. В первый осенний месяц 2021 года украинцы будут работать 22 дня.

Выходные в сентябре 2021

4-5 сентября

11-12 сентября

18-19 сентября

25-26 сентября

Праздники в сентябре 2021

1 сентября — День знаний

2 сентября — День нотариата

8 сентября — Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов

9 сентября — День дизайнера-графика

11 сентября — День программиста и День физкультуры и спорта

15 сентября — День HR-менеджера и Международный день демократии

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя

18 сентября — День фармацевта

19 сентября — Международный день работника леса

21 сентября — Международный день мира

22 сентября — День партизанской славы

27 сентября — Всемирный день туризма

30 сентября — Международный день переводчика и День библиотек

Ближайший государственный праздник и нерабочий день — 14 октября. В этот день украинцы будут отмечать День защитника Украины. Узнать подробности об оставшихся к концу 2021 года государственных праздников можно в календаре.

Узнать больше о православных праздниках 2021 года можно также в православном календаре. К примеру, 21 сентября будет отмечаться Рождество Богородицы, а 27 — Воздвижение Креста Господня.