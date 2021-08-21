В сентябре 2021 года украинцы будут отдыхать 8 дней. В первый месяц осени не предвидится государственных праздников, которые могли бы повлиять на количество выходных. В первый осенний месяц 2021 года украинцы будут работать 22 дня.
Выходные в сентябре 2021
- 4-5 сентября
- 11-12 сентября
- 18-19 сентября
- 25-26 сентября
Праздники в сентябре 2021
- 1 сентября — День знаний
- 2 сентября — День нотариата
- 8 сентября — Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — День дизайнера-графика
- 11 сентября — День программиста и День физкультуры и спорта
- 15 сентября — День HR-менеджера и Международный день демократии
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
- 18 сентября — День фармацевта
- 19 сентября — Международный день работника леса
- 21 сентября — Международный день мира
- 22 сентября — День партизанской славы
- 27 сентября — Всемирный день туризма
- 30 сентября — Международный день переводчика и День библиотек
Ближайший государственный праздник и нерабочий день — 14 октября. В этот день украинцы будут отмечать День защитника Украины. Узнать подробности об оставшихся к концу 2021 года государственных праздников можно в календаре.
Узнать больше о православных праздниках 2021 года можно также в православном календаре. К примеру, 21 сентября будет отмечаться Рождество Богородицы, а 27 — Воздвижение Креста Господня.