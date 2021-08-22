24 августа все будут праздновать 30-летие со дня Независимости Украины. По этому случаю украинцев ждут четыре выходных подряд, которые стоит провести активно и насыщенно.
Кроме государственного праздника, все жители Харькова 23 августа будут отмечать День города, это прекрасная возможность для отдыха, новых эмоций и посещения различных мероприятий.
Как провести государственный выходной и куда пойти в Харькове на День Независимости Украины — читайте далее в материале.
Фестиваль Летопарк
В самом центре Харькова под открытым небом проходит фестиваль Летопарк, который принимает гостей каждый день.
Там можно посмотреть кино под открытым небом, овладеть серфингом и просто потанцевать под живую музыку. Гостей ждет широкий фудкорт и кальяны.
А для детей есть большая развлекательная детская зона с множеством активностей, аниматорами, нянями и батутами.
Адрес: ул. Сумская 81
Стоимость: бесплатно
Время: 10.00 — 22.00
Экскурсия Украинский Харьков
В течение двухчасовой экскурсии можно окунуться в прошлое столицы Слобожанщины и больше узнать об истории города.
Вы увидите образец храма в стиле казацкого барокко, посетите таинственный дом в стиле украинского модерна и познакомитесь с другими архитектурными достопримечательностями.
Для проведения экскурсии минимальное количество участников 5 человек, поэтому бронировать билеты стоит заранее.
Адрес: ул. Полтавский шлях, 50
Стоимость: 130 грн
Время: 16.00
Концерт Я люблю Украину
Ко Дню Независимости инструментальный ансамбль 3+2 устроит праздничный концерт в Харьковской областной филармонии.
Его точно должны посетить все любители органной музыки. Художественным руководителем мероприятия выступил заслуженный деятель искусств Украины Игорь Снедков.
Адрес: ул. Рымарская 21
Стоимость: 100-190 грн
Время: 18.30
Прогулка на лодке в парке Стрелка
Замечательным видом досуга в Харькове может стать прогулка на лодке. Особенно красиво плыть в вечернее время, хотя и днем есть на что посмотреть.
Лодочная станция Стрелка в своем современном виде открылась летом 2014 года. Она оборудована удобным причалом и десятками лодок для прогулок. Маршрут проходит вдоль реки Лопань.
Также с 21 по 24 августа в сквере Стрелка будет работать ярмарка еды.
Адрес: сквер Стрелка
Стоимость: 50 грн
Время: 09.00-23.00
Праздничный концерт ко Дню города и Дню Независимости
На площади Свободы 23 августа начнется масштабное празднование. Состоится грандиозный концерт, на котором выступят популярные певицы Maruv и Настя Каменских.
Полная программа концерта будет известна позже.
Адрес: площадь Свободы
Стоимость: бесплатно
Время: 23 августа в 19.30
Больше событий в вашем городе или регионе можно посмотреть на цифровой карте Украины.
Фото: Vgorode, Depositphotos