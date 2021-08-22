Украинский поэт Юрий Рыбчинский получил государственную награду Национальная легенда.

22 августа проходит вручение новой премии Национальная легенда Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского — это новая государственная награда и новая традиция. В этом году ее вручают впервые.

Удостоены премии будут те, кто принес Украине славу и известен благодаря своим талантам.

Юрий Рыбчинский родился в Киеве в 1945 году. Мать поэта была уроженкой Донбасса, окончила военно-медицинский институт еще до войны, а отец — киевлянин с двумя высшими образованиями.

В 1962 году Юрий поступил на филологический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко, где и начал периодически писать свои стихи, а с 1965 года начал писать и тексты песен.

Среди его первых хитов — песня Глаза на песке, которую исполнила известная эстрадная певица Тамара Миансарова.

После этого он попробовал себя в роли поэта-песенника и тесно работал с легендарными композиторами. Количество таких сотрудничеств перевалило за 150.

Юрия Рыбчинского по праву называют одним из основоположников украинской эстрадной песни — его песни активно становились хитами, известными даже за пределами СНГ.

Поэт также является автором легендарной пьесы Эдит Пиаф. Жизнь в кредит, написанной в 2008 году.

В 2009 году Рыбчинский был удостоен Гоголевской премии за вклад в драматургию. За свою карьеру он 15 раз был лауреатом телевизионного фестиваля Песня года.

В 2015 году поэт был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени за выдающиеся достижения и вклад в национальную культуру.

Сейчас Юрий живет и работает в Киеве. Находится в браке с Александрой Рыбчинской. Их сын — украинский политик и бизнесмен Евгений Рыбчинский.