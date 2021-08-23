День ангела Романа (23 августа): поздравления и значение имени

День ангела Романа отмечают 23 августа. Также обладатели этого имени празднуют день ангела более 15 раз в году — 19 января, 16 февраля, 2 и 29 марта, 15 мая, 5, 13 июня, 1, 6, 11, 15, 23 августа, 24 сентября, 8 и 14 октября, 13 ноября, 1 и 10 декабря.

С латинского языка Роман означает римский, римлянин. Также с греческого языка это имя переводится как земледелец или тот, кто работает с землей.

Обладатели этого имени с детства стремятся к разнообразию, постоянному исследованию всего нового. Именно поэтому они бывают непоседливыми.

С годами эта черта характера только обостряется, поэтому взрослые Романы хорошо знают, чего хотят, а также легко отказываются от того, что точно не принесет им удовольствия. Они стремятся к лидерству в любом деле.

Кроме того, мужчины с именем Роман — оптимисты. Они всегда придут на помощь своим друзьям и родным. Также обладатели этого имени — хорошие семьянины. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в прозе и открытках с днем ангела Романа.

Поздравления с днем ангела Романа в открытках

Поздравления с днем ангела Романа в прозе

С Днем ангела, Роман! Пусть жизнь складывается так, как ты этого желаешь. Успехов, удачи и исполнения желаний.

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Роман, с именинами! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель оберегал всегда от всех возможных несчастий, направлял на верный путь и наставлял. Верных друзей, большой любви и успехов во всех начинаниях.

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С Днем ангела! Пусть подаренные ангелом-хранителем крылья дадут сил и помогут преодолеть все невзгоды.

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Поздравляем с днем ангела! Желаем хороших друзей и любви. Пусть все начинания завершаются только успехом, а мечты сбываются.