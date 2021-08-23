24 августа Украина будет отмечать День Независимости. Авиашоу, видеоинсталяции и выступления спортсменов — все это смогут увидеть лично жители Днепра. Афишу на 24 августа ко Дню Независимости Украины читайте в материале.
Dnipro open sky
Накануне праздника состоится уникальный фестиваль воздухоплавания. Днепрян обещают удивить запуском 500 моделей ракет, общением с летными профессионалами и самолетной выставкой, где каждый желающий сможет рассмотреть летательные аппараты со всех сторон.
Адрес: аэродром Каменка, поселок Юбилейный, ул. Березинская, 90
Цена: 50 грн
Время: с 10.00 до 22.00
Украина. Dnipro 30
Видеоинсталляция призвана показать историю взглядом днепрян. Композиция будет состоять из коллажей фото и видео, которыми будут делиться сами жители города. Дополнить проект архивными фото можно с помощью сайта ukraine30.dp.ua.
Адрес: площадь Героев Майдана
Цена: бесплатно
Праздничная ярмарка
На ярмарке каждый житель Днепра найдет для себя интересное занятие — на мероприятии выступят различные музыкальные коллективы со всей области, а также будут проводиться различные выставки.
Адрес: проспект Александра Поля, 1
Цена: бесплатно
Время: с 09.00
Я желаю тебе, Украина
В каждом районе Днепра около дворцов культуры будут размещены огромные баннеры с картой страны, на которой каждый желающий сможет оставить свои пожелания украинцам.
Адрес: возле дворцов культуры каждого из районов Днепра
Цена: бесплатно
Дата: 24 августа
Be healthy. Здоровый ты – здоровый город
Для любителей здорового образа жизни власти готовят уникальный фестиваль. На ежегодном мероприятии состоится выступление спортсменов и выставка органической продукции, которая понравится любителям всего натурального. Каждый желающий также сможет пройти экспресс-обследование и сделать крутые снимки в фотозонах. На мероприятии можно посмотреть выступление психолога Дмитрия Карпачева.
Адрес: сквер Прибрежный, улица Набережная Победы, 66
Цена: бесплатно
Время: с 10.00 до 22.00
Мavka
Любителям театрального искусства тоже будет куда сходить — балет Мavka создавался на музыку М.Скорульского. Драма Леси Украинки Лесная песня стала основой для спектакля.
Во время выступления зрители смогут насладиться романтическим сюжетом, который тесно совместили с фольклорным колоритом.
Адрес: Днепропетровский академический театр оперы и балета, пр-т Дмитрия Яворницкого, 72А
Цена: от 120 грн
Время: 18.00
Саша, вынеси мусор
Второе театральное произведение на День Независимости — спектакль Саша, вынеси мусор. В основе представления лежит пьеса Натальи Ворожбит, в которой раскрывается история потери близкого человека.
Выступление также затронет темы семьи, любви, финансового состояния, роли женщины в жизни мужчины и вопрос патриотизма.
Адрес: Днепровский академический театр драмы и комедии, пр-т Дмитрия Яворницкого, 97.
Цена: от 100 грн
Время: 18.00
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Фото: Аэродром Каменка, Unsplash, Опера, ДРАМиКОМ