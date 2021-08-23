Свадьба — важный и торжественный момент в жизни влюбленной пары, ведь в этот день создается новая семья. Всю подготовку, а также волнения новобрачные разделяют вместе со своими родителями.

Именно поэтому Факты ICTV собрали лучшие поздравления для родителей со свадьбой детей.

Поздравления родителей со свадьбой детей в стихах

Ваши дети браком сочетаются,

Создают прекрасную семью!

Что же вы слезами обливаетесь?

Доченьку жалеете свою?

Или, может быть, сыночка милого

Вам невестке жалко отдавать?

Будут молодые пусть счастливыми!

Вы же им стремитесь помогать!

* * *

Новобрачных родителей тоже

В этот день поздравить надо!

Пусть не слишком вам сердце тревожат

Мысли ночью, иль утром, иль днём.

Отдыхайте спокойно: вам сроку,

Видно, больше, чем год, не дадут.

Затрезвонят бежать на подмогу,

Потихоньку внучат приведут…

Так что пользуйтесь тихой минуткой

Для забавы, веселья и шутки!

* * *

Вы теперь не мама с папой,

Теща с тестем вы теперь,

Ведь у дочки вашей свадьба,

Открывайте зятю дверь!

Пусть судьба будет счастливой,

Поддержите молодых,

Чтобы мамою и папой

Называл всегда жених!

Вы как сына дорогого

В доме зятя принимайте,

Он достоин вашей дочки,

Самый лучший, это знайте!

За здоровьицем следите,

Чтоб болезней вам не знать,

Очень скоро вам придется

Дедом с бабушкою стать!

* * *

Вы сегодня все в заботе

Прямо с самого утра,

Дочку замуж выдаёте,

С ней в придачу — склад добра.

Молодым вы помогайте,

Не скупитесь на совет,

В своём доме привечайте,

Чтоб заботу взять в ответ.

И они пусть с пополненьем

Не затягивают впредь,

Чтобы вам с большим волненьем

Внукам песни на ночь петь!

* * *

Стала взрослой совсем дочь,

Вас я с этим поздравляю,

И от всего своего сердца,

Вашу дочь я поздравляю.

Пусть любимой всегда будет,

И про вас не забывает,

Про невзгоды все забудет,

А по счастью не скучает.

Крепкую семью создаст,

Чтоб примером послужила,

Бедам ходу в дом не даст,

И любовь свою хранила.

* * *

В белом платье и с фатой,

Скоро станет женой

Дочь любимая, родная,

Ваша самая дорогая.

Пожелайте ей любви,

Дней счастливых впереди,

Теплоты и понимания,

И, конечно же, внимания.

Не угасает пусть любовь,

Согревает вновь и вновь.

Одиноко пусть не будет,

Ведь любимый рядом будет.

Поздравления родителей со свадьбой детей в прозе

Уважаемые родители, сегодня благодаря вам два сердца объединились в удивительный союз любви. И этот праздник возможно благодаря вам. Поэтому огромное спасибо и искренние поздравления. Желаю покоя и добра вашей семье, здоровья и вдохновения в повседневной жизни.

* * *

Примите самые искренние поздравления со свадьбой дочери. Она прекрасная, умная, заботливая, рассудительная. Вы вложили в нее всю свою любовь и душу и будете дальше помогать молодым добрым советом, поддерживать их и любить. Они будут отвечать вам тем же! И пусть ваша большая семья будет сплоченной, а любовь становится все сильнее!

* * *

Среди присутствующих здесь есть особенные люди, которых я хочу поздравить. В этот день вы разделили с невестами все волнения и счастливые моменты. Уважаемые родители, хотим поздравить вас с этим торжественным праздником. Теперь вы стали одной большой семьей. Желаем вам счастья, радости и взаимопонимания!

* * *

Поздравляем родителей с этим торжественным днем. Сегодня ваши дети создают новую семью. Хотим поблагодарить Вас за ваших детей. Они выросли замечательными людьми с большим и искренним сердцем. Ваша семья стала еще больше. Желаем счастья и радости в повседневной жизни, хорошего отдыха и взаимопонимания. Долголетия Вам и вашим детям, с праздником!

* * *

Поздравляем со свадьбой дочери таких замечательных родителей! Желаем вам долгих лет жизни, и если повезет много внуков! Желаем чувствовать поддержку со стороны ваших детей, любовь и заботу!

* * *

Хотим поздравить родителей! Настал тот долгожданный день, когда вы видите перед собой новую семью, которая является продолжением вас самих. Желаем вам быть одной большой семьей, собираться на праздники, радоваться, смеяться, веселиться! Видеть, как вас уважают, уважают, прислушиваются к вашим наставлениям и советам! Помогайте молодым, а они будут всегда рядом с вами!