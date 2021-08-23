Что подарить на годовщину свадьбы

День свадьбы — это всегда особая дата для влюбленных. Ежегодно супруги отмечают этот праздник в кругу семьи и близких друзей. Перед гостями встает вопрос, что лучше подарить супругам на их годовщину свадьбы? На какие моменты нужно обратить внимание, выбирая презент?

Факты ICTV подготовили подборку подарков, которые можно сделать на годовщину свадьбы.

Сертификат на двоих

Отличным вариантом подарка для супругов будут новые совместные эмоции и впечатления. Вы можете сразу подарить сертификат с конкретным досугом или несколькими вариантами отдыха. Это может быть:

полет на воздушном шаре;

прогулка на байдарке или катере;

прыжок с парашютом в тандеме;

полет на параплане;

прогулка на яхте;

учебный полет на самолете для двоих;

прогулка на квадроциклах;

экстремальное вождение;

полет в аэротрубе;

мастер-класс по гончарству;

поход в театр;

мастер-класс по флорариуму;

совместный отдых в SPA-салоне.

Подарки для дома

Такой вариант порадует как молодоженов, так и семейную пару со стажем. Гораздо лучше, чтобы ваш подарок был полезным в быту и облегчил повседневную жизнь влюбленных, чем просто стоял на полке.

Среди популярных вариантов можно назвать:

комплект качественного постельного белья;

сервиз;

настольная ключница;

скатерть;

комнатные растения;

предметы интерьера;

столик для завтрака в постель;

набор ароматических свечей с подсвечниками.

Посуда и техника

Это практичный подарок, который точно сможет порадовать супругов. Перед годовщиной лучше сразу спросить, какие принадлежности интересуют влюбленных. Можно подготовить набор оригинальной посуды ручной работы, парные хрустальные фужеры или бокалы.

Также отличным вариантом будут электронные бытовые приборы. Это может быть:

электрогриль;

мультиварка;

йогуртница;

соковыжималка;

утюг;

блендер;

робот-пылесос.

Фоторамки и картина

Такой подарок будет очень трогательным и точно вызовет бурю положительных эмоций. Можно подготовить торшер с лучшими совместными фото супругов или заказать портрет у художника, который изобразит семейную пару на холсте.

Звездная карта

Этот особый подарок напомнит супругам, как выглядело звездное небо в день свадьбы. Карту создадут на основе визуализации астрономических каталогов NASA.

Такой подарок будет греть душу воспоминанием об особенном дне в жизни пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЗОРЯНА КАРТА | ЗВЁЗДНАЯ КАРТА (@starsmaps.ua)

Парные вещи

Это может быть парная одежда: футболки или свитшоты, домашние халаты, статуэтки супругов, парные браслеты или кольца, кошельки и чехлы для телефона.

Такие вещи будут напоминать супругам друг о друге, когда они не будут рядом.