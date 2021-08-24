Как стирать постельное белье

Свежее постельное белье располагает к комфортному и спокойному сну. Однако знаете ли вы, как правильно его стирать? Факты ICTV рассказывают об особенностях подготовительного этапа очистки и стирки различных тканей.
Как часто нужно стирать постель
Простыни и пододеяльники быстро пачкаются, хоть и могут выглядеть чистыми, поэтому рекомендуется их стирать по меньшей мере раз в неделю.
Наволочки грязнятся еще быстрее, поскольку они сразу поглощают в себя жир с головы и косметические средства для волос. Поэтому через четыре дня их нужно заменить и постирать.
Подготовка к стирке
Белую ткань нужно разделить с цветной, иначе она потеряет свой прежний внешний вид. Стиральный порошок нужно подбирать также с учетом цвета постельного белья.
Ткани, созданные из разных материалов, нужно стирать отдельно. Обычно производитель оставляет свой ярлык, на котором указано — это хлопчатобумажное или синтетическое изделие.
Детскую и взрослую постель лучше очищать разными средствами. Например, для детской лучше использовать специальный порошок или измельченное хозяйственное мыло, которые не спровоцируют аллергию у малышей.
Перед стиркой необходимо вывернуть все белье наизнанку. Не нужно класть много белья в машинку, иначе это отразится на качестве очищения.
Температурный режим для стирки
Для каждой ткани нужен свой температурный режим во время стирки, иначе она может быстро испортиться после неправильного очищения.
- Хлопковая ткань
Хлопчатобумажную ткань нужно стирать при температуре около 60℃. Сильно испачканное белое белье можно очищать при 90℃, для цветного подойдет 50℃, а для детского нужно не менее 70℃ с использованием специального очищающего средства.
Сушить цветную ткань необходимо подальше от солнца, иначе она может потерять свою насыщенность и яркость.
- Шелк
Для стирки шелковой ткани нужно использовать деликатный режим. Температура — не выше 30℃. Отжим лучше отключить, иначе он может повредить постельное белье. Для такой ткани нужно использовать специальное очищающее средство.
Сушить шелк нужно подальше от солнца и батареи, а гладить при средних или низких температурах, иначе ткань испортится.
- Льняная ткань
Лен — натуральный материал, который не боится высоких температур. Сильное загрязнение хорошо отстирается при температуре 90℃. Для обычной очистки достаточно установить около 60℃, выбрав на машинке режим Хлопок.
Для лучшего эффекта можно предварительно замочить ткань в теплой воде с растворенным хозяйственным мылом. Сушить льняную ткань необходимо подальше от батареи, иначе она может сжаться. Гладить лучше во влажном состоянии при высоких температурах.
- Сатин
В составе этой ткани есть хлопок, поэтому ее необходимо стирать при таких же условиях, как и хлопчатобумажное белье. Оптимальная температура — 60℃, для сильно испачканной ткани — около 90℃.
- Синтетическая ткань
Врачи советуют не покупать постельное белье из синтетических тканей, однако часто оно стоит дешевле натуральной. Стирать синтетику нужно при температуре не более 40℃, иначе она может испортиться.
Часто в стиральной машинке предусмотрен специальный режим Синтетика, которая автоматически подбирает необходимые условия. Сушить ткань нужно подальше от батареи, а гладить нельзя.
Нужно ли стирать новую постель
Новое постельное белье нужно обязательно постирать после покупки. Во время производства ткань берет в руки много людей, после чего ее перевозят в разные места для дальнейшей продажи.
Для первой стирки стоит выбрать самую большую допустимую температуру — это поможет продезинфицировать постель перед использованием. В дальнейшем нужно очищать ткань по меньшей мере раз в неделю.