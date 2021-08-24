Как стирать постельное белье

Свежее постельное белье располагает к комфортному и спокойному сну. Однако знаете ли вы, как правильно его стирать? Факты ICTV рассказывают об особенностях подготовительного этапа очистки и стирки различных тканей.

Как часто нужно стирать постель

Простыни и пододеяльники быстро пачкаются, хоть и могут выглядеть чистыми, поэтому рекомендуется их стирать по меньшей мере раз в неделю.

Наволочки грязнятся еще быстрее, поскольку они сразу поглощают в себя жир с головы и косметические средства для волос. Поэтому через четыре дня их нужно заменить и постирать.

Подготовка к стирке

Белую ткань нужно разделить с цветной, иначе она потеряет свой прежний внешний вид. Стиральный порошок нужно подбирать также с учетом цвета постельного белья.

Ткани, созданные из разных материалов, нужно стирать отдельно. Обычно производитель оставляет свой ярлык, на котором указано — это хлопчатобумажное или синтетическое изделие.

Детскую и взрослую постель лучше очищать разными средствами. Например, для детской лучше использовать специальный порошок или измельченное хозяйственное мыло, которые не спровоцируют аллергию у малышей.

Перед стиркой необходимо вывернуть все белье наизнанку. Не нужно класть много белья в машинку, иначе это отразится на качестве очищения.

Температурный режим для стирки

Для каждой ткани нужен свой температурный режим во время стирки, иначе она может быстро испортиться после неправильного очищения.

Хлопковая ткань

Хлопчатобумажную ткань нужно стирать при температуре около 60℃. Сильно испачканное белое белье можно очищать при 90℃, для цветного подойдет 50℃, а для детского нужно не менее 70℃ с использованием специального очищающего средства.

Сушить цветную ткань необходимо подальше от солнца, иначе она может потерять свою насыщенность и яркость.

Шелк

Для стирки шелковой ткани нужно использовать деликатный режим. Температура — не выше 30℃. Отжим лучше отключить, иначе он может повредить постельное белье. Для такой ткани нужно использовать специальное очищающее средство.

Сушить шелк нужно подальше от солнца и батареи, а гладить при средних или низких температурах, иначе ткань испортится.

Льняная ткань

Лен — натуральный материал, который не боится высоких температур. Сильное загрязнение хорошо отстирается при температуре 90℃. Для обычной очистки достаточно установить около 60℃, выбрав на машинке режим Хлопок.

Для лучшего эффекта можно предварительно замочить ткань в теплой воде с растворенным хозяйственным мылом. Сушить льняную ткань необходимо подальше от батареи, иначе она может сжаться. Гладить лучше во влажном состоянии при высоких температурах.

Сатин

В составе этой ткани есть хлопок, поэтому ее необходимо стирать при таких же условиях, как и хлопчатобумажное белье. Оптимальная температура — 60℃, для сильно испачканной ткани — около 90℃.

Синтетическая ткань

Врачи советуют не покупать постельное белье из синтетических тканей, однако часто оно стоит дешевле натуральной. Стирать синтетику нужно при температуре не более 40℃, иначе она может испортиться.

Часто в стиральной машинке предусмотрен специальный режим Синтетика, которая автоматически подбирает необходимые условия. Сушить ткань нужно подальше от батареи, а гладить нельзя.

Нужно ли стирать новую постель

Новое постельное белье нужно обязательно постирать после покупки. Во время производства ткань берет в руки много людей, после чего ее перевозят в разные места для дальнейшей продажи.

Для первой стирки стоит выбрать самую большую допустимую температуру — это поможет продезинфицировать постель перед использованием. В дальнейшем нужно очищать ткань по меньшей мере раз в неделю.