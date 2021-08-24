День Независимости Украины 2021: поздравления в открытках

24 августа отмечают День Независимости Украины. В 2021 году у нашего государства юбилей — ему исполняется 30 лет.

Это важный праздник для каждого украинца, поскольку 30 лет назад Украина стала отдельным и ни от кого не зависимым государством. Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Днем Независимости Украины, которыми вы можете поздравить своих друзей, коллег и близких со столь значимой датой.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2021 в открытках

Краткая история празднования Дня Независимости Украины

Ежегодно День Независимости Украины празднуют 24 августа, однако впервые он был отмечен 16 июля, поскольку именно в этот день 1990 года Верховный совет УССР принял постановление о Дне провозглашения Независимости Украины.

В 1992 году Верховная Рада Украины постановила перенести праздник с 16 июля на 24 августа. С тех пор дата остается неизменной.

Мероприятия на День Независимости Украины 2021

Ежегодно на День Независимости Украины проходят разнообразные мероприятия в разных городах. Самое главное — военный парад. В 2021 году его организуют сразу на трех локациях — в Киеве на улице Крещатик, на Днепре, а также в Одессе. Кроме того, на НСК Олимпийский вечером состоится большой концерт, в котором примут участие многие звезды нашей эстрады.

Полную афишу главных мероприятий на 24 августа в Киеве — смотрите на Фактах ICTV.