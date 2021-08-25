День Независимости Украины 2021 завершился праздничным салютом (ФОТО и ВИДЕО)

День Независимости Украины завершился праздничным салютом.

Большой концерт Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны подошел к концу. Выступления отечественных звезд завершились яркими праздничными фейерверками.

В небе Киева более пяти минут взрывались салюты.

День Независимости Украины завершился ярким салютом над Олимпийским / 5 фотографий

Концерт, посвященный 30-летию независимости Украины проходил на НСК Олимпийский. Режиссером масштабного шоу, в котором приняло участие более сотни артистов и музыкантов, стала Катя Царик.

Концерт проходил без ведущих, перерывов и конферансов. Каждая песня плавно перетекала в другую, создавая полотно. Однако за кадром диктор объявлял артистов и делал экскурс в историю.

Мероприятие длилось три часа, 98% песен были исполнены на украинском языке.

В шоу приняли участия Ирина Билык, Потап, Mozgi, Monatik, Надя Дорофеева, София Ротару, Тина Кароль, Джамала, Виктор Павлик, Олег Винник, Оля Полякова, Верка Сердючка, Руслана, Арсен Мирзоян и многие другие отечественные звезды. Известно, что некоторые исполнители отказались от выступления.

Детальнее о концерте Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны — читайте на Фактах ICTV.