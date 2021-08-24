В основное приложение Facebook добавят функцию аудио- и видеозвонков. Эта функция будет работать в тестовом режиме.

Об этом сообщает Bloomberg.

Функция должна уменьшить необходимость переключаться между основным приложением Facebook и его службой обмена сообщениями Messenger. Звонки из приложения пользователи из тестовой группы в США смогут совершать со следующего понедельника.

По информации издания, Facebook начинает воспринимать Messenger как услугу, а не как отдельное приложение.

Также в Facebook рассматривают возможность подключения к системе обмена сообщениями между Messenger и WhatsApp. Ранее такую функцию ввели между Messenger и Instagram.

Отметим, до 2014 года Messenger был встроен в приложение Facebook, но компания выделила его в отдельное приложение. После этого пользователи соцсети должны были загружать отдельное приложение для отправки личных сообщений со смартфона.

Напомним, ранее Facebook запустила бета-версию приложения Horizon Workrooms. С его помощью люди могут устраивать встречи по видеосвязи.

В этом сервисе есть возможность использовать технологию виртуальной реальности. У каждого участника видеовстречи может быть свой анимированный аватар.