24 августа граждане нашей страны отметят 30-летие независимости Украины — это важный государственный праздник. В 2021 году эта дата пришлась на вторник, а значит, все получат дополнительный официальный выходной день.

Мы решили собрать для вас интересные события этого дня. Как отпраздновать День Независимости в Киеве — далее в нашем материале.

Мистика Киева

Истории о столичных ведьмах, языческие традиции, потусторонние явления в жизни киевлян — все это предлагает Мистика Киева.

Если вам нравится что-то необычное и загадочное — тогда эта экскурсия точно подойдет.

Программой предусмотрены посещение Старокиевской и Замковой гор, прогулка по заброшенному кладбищу, улице Черная грязь и трем лестницам.

Посещение каждого места будет сопровождаться увлекательным рассказом гида. Даже коренные киевляне смогут узнать и открыть для себя что-то новое.

Адрес: м. Контрактовая площадь.

Время: 19.00

Цена: 250 грн.

Панорама Киева

Символично будет на День Независимости Украины посетить экскурсию Панорама Киева. Вся столица откроется для вас, как на ладони. Тем более, в жаркий летний день что может быть лучше речной прогулки на катере?

Величественные здания Подола, золотые купола старинных храмов, исторические памятники — все это можно успеть посмотреть за час.

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, м. Почтовая площадь.

Время: 11.00

Цена: 100-200 грн.

Квест Пісня льоду та полум’я

Если вы хотите отпраздновать День Независимости Украины необычно и в компании друзей, тогда посетите квест Пісня льоду та полум’я. Он сделан по мотивам всемирно известного сериала Игра престолов.

Команде игроков (2-10 человек) придется почувствовать себя жителями Вестероса, которые претендуют на власть.

Также участников ждут экскурсоводы в образах персонажей из сериала и фотозона в виде железного трона.

Задания квеста рассчитаны на знание Игры престолов.

Адрес: ул. Рыбальская, 22, бизнес-центр Башня 5

Время: 11.00

Цена: 200 грн.

Круиз в Межигорье со шлюзованием на комфортабельном теплоходе

Семичасовая программа круиза несомненно подарит много приятных эмоций. Прогулка по реке Днепр, прохождение шлюза и Киевского водохранилища, остановка — парк Межигорье и прогулка по нему в течение трех часов.

Кроме того, на теплоходе работает бар, однако можно брать свои напитки и еду.

Адрес: Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал, седьмой причал)

Время: 11.00 (продолжительность семь часов)

Цена: 500-550 грн.

Vivaldi Времена года | Космос

В День Независимости Украины можно насладиться классической музыкой в современной интерпретации. Вы услышите редкие и яркие произведения знаменитого Антонио Вивальди, а также известные Времена года.

Все это будет исполнять оркестр вместе с лауреатом международных конкурсов Олегом Дудниченко и автором проекта Богданом Пущаком.

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 7.

Время: 19.00

Цена: 300-550 грн.

Поскольку в 2021 году Украина отпразднует 30-летие своей независимости, на просторах города ожидается масса других мероприятий. Например, военный парад или концерт, на котором выступят многие звезды нашего шоу-бизнеса.

Детальнее о том, какие мероприятия ожидаются на День Независимости Украины — читайте на Фактах ICTV.