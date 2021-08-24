24 августа граждане нашей страны отметят 30-летие независимости Украины — это важный государственный праздник. В 2021 году эта дата пришлась на вторник, а значит, все получат дополнительный официальный выходной день.
Мы решили собрать для вас интересные события этого дня. Как отпраздновать День Независимости в Киеве — далее в нашем материале.
Мистика Киева
Истории о столичных ведьмах, языческие традиции, потусторонние явления в жизни киевлян — все это предлагает Мистика Киева.
Если вам нравится что-то необычное и загадочное — тогда эта экскурсия точно подойдет.
Программой предусмотрены посещение Старокиевской и Замковой гор, прогулка по заброшенному кладбищу, улице Черная грязь и трем лестницам.
Посещение каждого места будет сопровождаться увлекательным рассказом гида. Даже коренные киевляне смогут узнать и открыть для себя что-то новое.
Адрес: м. Контрактовая площадь.
Время: 19.00
Цена: 250 грн.
Панорама Киева
Символично будет на День Независимости Украины посетить экскурсию Панорама Киева. Вся столица откроется для вас, как на ладони. Тем более, в жаркий летний день что может быть лучше речной прогулки на катере?
Величественные здания Подола, золотые купола старинных храмов, исторические памятники — все это можно успеть посмотреть за час.
Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, м. Почтовая площадь.
Время: 11.00
Цена: 100-200 грн.
Квест Пісня льоду та полум’я
Если вы хотите отпраздновать День Независимости Украины необычно и в компании друзей, тогда посетите квест Пісня льоду та полум’я. Он сделан по мотивам всемирно известного сериала Игра престолов.
Команде игроков (2-10 человек) придется почувствовать себя жителями Вестероса, которые претендуют на власть.
Также участников ждут экскурсоводы в образах персонажей из сериала и фотозона в виде железного трона.
Задания квеста рассчитаны на знание Игры престолов.
Адрес: ул. Рыбальская, 22, бизнес-центр Башня 5
Время: 11.00
Цена: 200 грн.
Круиз в Межигорье со шлюзованием на комфортабельном теплоходе
Семичасовая программа круиза несомненно подарит много приятных эмоций. Прогулка по реке Днепр, прохождение шлюза и Киевского водохранилища, остановка — парк Межигорье и прогулка по нему в течение трех часов.
Кроме того, на теплоходе работает бар, однако можно брать свои напитки и еду.
Адрес: Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал, седьмой причал)
Время: 11.00 (продолжительность семь часов)
Цена: 500-550 грн.
Vivaldi Времена года | Космос
В День Независимости Украины можно насладиться классической музыкой в современной интерпретации. Вы услышите редкие и яркие произведения знаменитого Антонио Вивальди, а также известные Времена года.
Все это будет исполнять оркестр вместе с лауреатом международных конкурсов Олегом Дудниченко и автором проекта Богданом Пущаком.
Адрес: ул. Бориса Гринченко, 7.
Время: 19.00
Цена: 300-550 грн.
Поскольку в 2021 году Украина отпразднует 30-летие своей независимости, на просторах города ожидается масса других мероприятий. Например, военный парад или концерт, на котором выступят многие звезды нашего шоу-бизнеса.
Детальнее о том, какие мероприятия ожидаются на День Независимости Украины — читайте на Фактах ICTV.