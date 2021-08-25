Олег Винник — Минає день — концерт на день Независимости 2021 в Олимпийском

Олег Винник спел на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.
На концерте Независимость в нашей ДНК, Олег Винник исполнил песню Минає день. На сцене артист появился в черном костюме.
После выступления певец поздравил Украину с 30-летием независимости.
Концерт на НСК Олимпийский посвященный 30-летию Независимости Украины. В нем принимают участие более 30 музыкальных исполнителей.
Концерт проходит в необычном формате — без ведущих, перерывов и конферанса. Песни исполняются в режиме нон-стоп — они накладываются друг на друга. По словам организаторов, им не удалось пригласить всех желающих исполнителей — мероприятие ограничено временными рамками.
Главная цель концерта — собрать средства на благотворительность. На полученные средства планируют строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука. Все звезды будут выступать абсолютно бесплатно, а билеты продавались по цене от 200 до 2 700 грн.
Шоу завершится ярким фейерверком, который запланирован на 00.00. Онлайн-трансляцию салюта на День Независимости 2021 — смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Олег Винник