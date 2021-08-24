24 августа Украина празднует 30-летие независимости. Этот день принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Ровно 30 лет назад, 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принят постановление о провозглашении независимости Украины.

В этот день принято поздравлять всех украинцев с главным праздником, и благодарить тех, кто обеспечивает независимость нашей страны.

Факты ICTV приготовили поздравления с Днем Независимости в СМС, которые сделают приятное знакомым и близким даже на расстоянии, поддержат теплым словом и напомнят о нашем единстве.

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С Днем Независимости! Улыбок, счастья, красоты и исполнения мечты!

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Да здравствует День Независимости Украины! Сегодня я от всей души желаю счастья и процветания вам, и себе, и каждому из нас!

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День Независимости каждый определяет для себя сам. Желаю не зависеть от финансов, от дурных привычек и от всех окружающих невзгод!

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Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию! С Днем Независимости Украины!

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Пусть каждый день начинается с улыбки и заканчивается сладким сном, рядом будет дорогой и любящий человек, который разделит настоящее и будущее… в независимой Украине!

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Пусть этот день в сердцах живет всегда, приносит нам уют и радость. Я хочу пожелать, чтобы душа чувствовала свободу, а сердце любовь. Пусть Украина знает только счастье!

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Поздравляю с Днем Независимости Украины и хочу пожелать, чтобы в стране не было кризиса, чтобы народ жил счастливо и весело, чтобы Украина имела важных и надежных партнеров, чтобы благо страны не зависело от мнения различных сторон.

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Да здравствует вольный, свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа богатой и щедрой Украине! Пусть семьи ваши всегда будут сплоченными, столы — полными, праздники — веселыми, соседи — отзывчивыми, а друзья — искренними!

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Столько лет воевали, боролись, получали и опять теряли — и вот Украина стала независимой. Пожелаем политикам мудрости, а себе терпения, а еще — чтобы День Независимости праздновать нам еще сотни лет.

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В этот день по всей Украине проведут многочисленные мероприятия, которые понравятся каждому украинцу. К примеру, в Киеве будет масштабный концерт на НСК Олимпийский, в котором примут участие более 30 исполнителей. Мероприятие продлится три часа, и в этот раз организаторы решили обойтись без ведущих и перерывов — песни будут переходить одна в другую.

Традиционно в День Независимости Украины состоится военный парад. В этом году он будет проходить одновременно на трех локациях — в Киеве на улице Крещатик, на Днепре, а также в Одессе.