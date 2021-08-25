55-летний певец Виктор Павлик спел на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

Приняв участие в грандиозном концерте Независимость в нашей ДНК, Виктор Павлик исполнил песню Ти подобаєшся мені, которая плавно перетекла в Ні обіцянок, ні пробачень.

На сцене уже также выступили София Ротару, Надя Дорофеева, Ирина Билык, Kazka, Mozgi и другие отечественные исполнители.

24 августа на НСК Олимпийский состоялся большой концерт по случаю 30-летия Независимости Украины.

Режиссером мероприятия выступила Катя Царик, которая добавила несколько отличительных фишек в концерт — мероприятие отказалось от ведущих, а из-за сжатых сроков перерывов между песнями тоже не будет. Каждая композиция плавно перетекает в следующую.

Артисты согласились выступать совершенно бесплатно — все ради благотворительности. Стоимость билетов — от 200 до 2700 грн, и собранные средства пойдут на строительство Центра современного искусства — музей Ивана Марчука.

Мероприятие завершится праздничными фейерверками. Салют на День Независимости 2021 онлайн — смотрите на Фактах ICTV.