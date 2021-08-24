Сегодня, 24 августа, на НСК Олимпийском состоится праздничный концерт, приурочен к 30-летию независимости Украины. Шоу завершится яркими фейерверками.

Онлайн-трансляцию салюта на День Независимости 2021 можно посмотреть на YouTube-канале и Facebook Фактов ICTV. Начало в 00.00.

В концерте Независимость в нашей ДНК. День независимости страны примет участие более 30 артистов отечественной эстрады. На сцене перед зрителями появятся Ирина Билык, Monatik, Потап, София Ротару, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Вопли Видоплясова, Океан Эльзы, Go-A, Джамала, Верка Сердючка и многие другие.

Мероприятие будет разделено на четыре части: музыкально-театрально-хореографическое действо, сложная технологическая свето-графическая сценография, а также шоу дронов и фейерверков.

Кроме того, шоу пройдет без участия ведущих и даже без перерывов. Каждая композиция будет плавно переходить в другую. Все деньги, полученные с билетов — от 200 до 2 700 грн, пойдут на благотворительность.

Также известно, что на проведение концерта из бюджета страны выделили 64 млн грн. Расходы включают меры безопасности, техническое сопровождение, организационные услуги, представительские расходы и другое. Приглашенные артисты выйдут на сцену совершенно бесплатно.