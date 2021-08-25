37-летняя певица Джамала приняла участие в концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

На концерте Независимость в нашей ДНК Джамала исполнила песню Шлях додому, которая перетекла в 1944, с которой певица заняла первое место на Евровидении 2016.

На грандиозном концерте уже успели выступить и другие народные украинские артисты — София Ротару, Оля Полякова, Ирина Билык, Сергей Бабкин и другие.

24 августа на НСК Олимпийский проходит большой концерт по случаю 30-летия Независимости Украины. Время мероприятия строго ограничено, поэтому режиссер Катя Царик отказалась от перерывов и участия ведущих — концерт проходит как одна большая песня — музыка плавно перетекает с одной композиции во вторую.

Главная идея концерта — совместить легендарные хиты с современными, чтобы воссоздать единую песенную историю Украины.

На сцене выступят более 30 исполнителей совершенно бесплатно — все ради благотворительности. Стоимость билетов — от 200 до 2 700 грн. Собранные средства пойдут на строительство Центра современного искусства — музей Ивана Марчука, которого признали одним из ста гениев современности.

Мероприятие завершится праздничными фейерверками. Салют на День Независимости 2021 онлайн — смотрите на Фактах ICTV.

Ранее украинские певицы Джамала и Tayanna презентовали совместную песню Моя земля. Исполнительницы посвятили трек 30-летию независимой Украины.

Фото: Джамала