Mozgi — Казацкий mix — концерт на день Независимости 2021 в Олимпийском

Украинская группа Mozgi выступила на грандиозном мероприятии ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский — концерт Независимость в нашей ДНК.

Музыкальное трио исполнило Казацкий микс. В их исполнении прозвучали такие песни: Засвіт встали козаченьки, Ой, на горі, та й женці жнуть, Їхали козаки.

Участники группы появились на сцене в серых костюмах и белых рубашках.

Танцы и народные песни: Mozgi устроили на Олимпийском казацкий микс / 2 фотографии

Им удалось зажечь публику и заставить всех танцевать.

24 августа на НСК Олимпийский проходит большой концерт по случаю 30-летия Независимости Украины. На мероприятии не будет ведущих и перерывов — концерт проходит как одна большая песня.

— Под песни, звучащие на концерте украинцы строили страну в течение 30 лет. Мы пытались собрать те песни, которые есть в сердцах украинцев, — сообщила режиссер-постановщик Катя Царик.

Главная идея концерта — совместить легендарные хиты с современными, чтобы воссоздать единую песенную историю Украины.

Для грандиозного музыкального шоу построили крупнейшую за всю историю современной Украины сцену, которая имитирует молекулу ДНК. По словам организаторов концерта, при создании сцены использовались самые передовые технологии звука и передачи изображения — на таких сценах выступают звезды мирового уровня.

На сцене выступят более 30 исполнителей совершенно бесплатное — все ради благотворительности. За билеты зрители отдали от 200 до 2 700 грн, а все средства помогут в строительстве Центра современного искусства — музей Ивана Марчука, которого признали одним из ста гениев современности.

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Фото: Mozgi