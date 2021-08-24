На Крещатик под завершение парада ко Дню Независимости Украины 2021 вывезли уникальную инсталляцию — огромный желто-синий цветок, в центре которого маленькая девочка исполнила песню Украина Тараса Петриненка.

Именно эта девочка бежала с цветами в руках и “проходила” сквозь все важнейшие события в истории Украины. В видео, посвященном истории Украины, главная героиня проходит мимо представителей УНР во главе с Михаилом Грушевским, а затем оказывается в поле, где закадровый голос рассказывает об ужасах Голодомора.

Спустя несколько эпизодов главная героиня проходит сквозь колонны митингующих Революции на граните 1990 года, после чего Украина стала независимой.

Во время парада также состоялось вручение государственных наград президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посмертно награды Героев Украины получили семьи погибших украинских воинов. Аналогичную награду получил посмертно и украинский певец Назарий Яремчук.

Орденом Ярослава Мудрого V степени был награжден Андрей Шевченко, а Сергей Бубка получил Орден свободы.

Также государственные награды от президента получили академик, бывший министр образования Василий Кремень, социолог Элла Либанова, дирижер Оксана Лынив, певец Дмитрий Монатик.

Во время парада по случаю Дня Независимости Украины 2021 украинская авиация пролетела в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

Также на Крещатике состоялся парад наземной военной техники. На некоторой были установлены американские противотанковые ракетные комплексы Джевелин.