В День Независимости Украины в Харькове запланированы праздничные мероприятия, в том числе концерт на площади Свободы.

Концерт на площади Свободы в Харькове сегодня, 24 августа, начнется в 11.00. В театрализованной хореографической постановке Расцветай, Украина! задействованы более 350 артистов.

— На площади Свободы состоится театрализованное хореографическое действие. В нем задействовано более 350 человек. Это талантливые харьковские коллективы. Постановка символизирует красоту и счастливое будущее нашей страны, — отметила Татьяна Настаченко.

Также в Харькове запланирован марш по случаю Дня Независимости на площади Конституции. Он начнется в 18.00.

Вечером жителей города ждет праздничный концерт на ступеньках Харьковского национального театра оперы и балета. Начало в 19.00.

Больше мероприятий в Харькове по случаю Дня Независимости можно найти в интерактивной карте Минкульта.

Накануне Дня Независимости президент Зеленский наградил семь выдающихся украинцев премией Национальная легенда.

Награду получили художник Иван Марчук, поэт Юрий Рыбчинский, балерина Елена Потапова, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Премия в Украине новая — ее основали только в этом году. Таким образом мы будем чествовать и поздравлять гениев, которые достигли значительных успехов в области культуры.