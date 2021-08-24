Сегодня, 24 августа, в нашей стране отмечают важный праздник — День Независимости Украины. В 2021 году ей исполняется 30 лет.

Украина живописная, красивая и поющая страна. Величие нашей природы и количество талантливых людей поражает не только иностранцев, но и самих украинцев. Факты ICTV решили создать ко Дню Независимости Украины стикеры в Telegram, объединив туристические достопримечательности со строками из культовых песен.

Не забудьте поздравить с этим важным праздником близких, коллег и друзей, загрузив оригинальные стикеры ко Дню Независимости в Telegram.

Оригинальные открытки на День Независимости Украины в Telegram

Множество песен написано о Украине и ее красотах. Композиции, из которых мы брали строки:

Хрещатик — Павел Зибров;

Країна — Ирина Билык;

Шлях додому — Джамала;

Вітчизна — Pianoбой;

Україна — це ти — Тина Кароль;

Небо над Дніпром — Океан Эльзы;

Сам собі країна — Кузьма Скрябин;

Мій рідний край — София Ротару;

Історія України за 5 хвилин — ТНМК;

Добрий ранок, Україно — Нумер 482 и другие.

Украина — достаточно молодая страна. За эти 30 лет мы прошли сквозь времена как уныния, так и подъема, но с уверенностью можно заявить — украинцам есть чем гордиться.

Победы на международном песенном конкурсе Евровидение, а также Евро-2012, безвиз, Томос, Революция достоинства и многое другое. Главные достижения Украины за 30 лет независимости — читайте на Фактах ICTV.