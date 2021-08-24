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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

У моїм серці вона єдина: оригинальные стикеры ко Дню Независимости Украины

Стікери до Дня Незалежності

Сегодня, 24 августа, в нашей стране отмечают важный праздник — День Независимости Украины. В 2021 году ей исполняется 30 лет.

Украина живописная, красивая и поющая страна. Величие нашей природы и количество талантливых людей поражает не только иностранцев, но и самих украинцев. Факты ICTV решили создать ко Дню Независимости Украины стикеры в Telegram, объединив туристические достопримечательности со строками из культовых песен.

Не забудьте поздравить с этим важным праздником близких, коллег и друзей, загрузив оригинальные стикеры ко Дню Независимости в Telegram.

 

Оригинальные открытки на День Независимости Украины в Telegram

День Независимости Украины 2021: стикеры для Telegram (Телеграма)Стикеры ко Дню Независимости Украины

Стикеры ко Дню Независимости Украины

Стикеры ко Дню Независимости Украины

Стикеры ко Дню Независимости Украины

Множество песен написано о Украине и ее красотах. Композиции, из которых мы брали строки:

  • Хрещатик — Павел Зибров;
  • Країна — Ирина Билык;
  • Шлях додому — Джамала;
  • Вітчизна — Pianoбой;
  • Україна — це ти — Тина Кароль;
  • Небо над Дніпром — Океан Эльзы;
  • Сам собі країна — Кузьма Скрябин;
  • Мій рідний край — София Ротару;
  • Історія України за 5 хвилин — ТНМК;
  • Добрий ранок, Україно — Нумер 482 и другие.

Украина — достаточно молодая страна. За эти 30 лет мы прошли сквозь времена как уныния, так и подъема, но с уверенностью можно заявить — украинцам есть чем гордиться.

Победы на международном песенном конкурсе Евровидение, а также Евро-2012, безвиз, Томос,  Революция достоинства и многое другое. Главные достижения Украины за 30 лет независимости — читайте на Фактах ICTV.

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