День Независимости в Украине ежегодно отмечают 24 августа. Однако в 2021 году это особый праздник, ведь нашему государству исполняется 30 лет.
Во всех регионах в этот день запланировано множество мероприятий. В частности, в столице пройдет Парад войск, который репетировали полтора месяца. Также в Киеве запланирован концерт итальянского певца Андреа Бочелли.
Вечером на НСК Олимпийский пройдет масштабный благотворительный концерт, в котором принимают участие украинские известные исполнители. Режиссером мероприятия выступила Катя Царик.
В Одессе пройдет военно-морской парад.
Это праздник для всех украинцев. Поэтому, если у вас нет возможности лично поздравить близких и знакомых с праздником, то следует прислать приятные слова с Днем Независимости в соцсетях. Для этого Факты ICTV собрали самые оригинальные поздравления.
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По большой стране красивой
Отголоском новой силы
Звон летит во все концы,
Дар, что дали нам отцы
Разглашая там и тут.
А услышав его люд,
Верит в то, что Украина
От людей неотделима.
Как и всей стране большой
Равно будет мир, покой,
Удачным будет путь любой.
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С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю ощущать ее в работе, в отношениях и в жизни. Процветания вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!
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Украина нынче отмечает
Независимость свою!
Потому и поздравляю,
Пожелать тебе хочу,
Чтоб страна лишь процветала,
Население чтоб росло.
Чтоб проблем было мало,
Чтоб все было хорошо.
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Да здравствует вольный, свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа богатой и щедрой Украине! Пусть семьи ваши всегда будут сплоченными, столы — полными, праздники — веселыми, соседи — отзывчивыми, а друзья — искренними!
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У нас сегодня праздник главный,
Независимости день,
Хотим отпраздновать его мы славно,
Поднялись на еще одну ступень.
Стране удачи, процветания,
Народу — радости, любви,
Чтоб исполнялись все желания,
Характер не был уязвим!