День Независимости в Украине ежегодно отмечают 24 августа. Однако в 2021 году это особый праздник, ведь нашему государству исполняется 30 лет.

Во всех регионах в этот день запланировано множество мероприятий. В частности, в столице пройдет Парад войск, который репетировали полтора месяца. Также в Киеве запланирован концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером на НСК Олимпийский пройдет масштабный благотворительный концерт, в котором принимают участие украинские известные исполнители. Режиссером мероприятия выступила Катя Царик.

В Одессе пройдет военно-морской парад.

Это праздник для всех украинцев. Поэтому, если у вас нет возможности лично поздравить близких и знакомых с праздником, то следует прислать приятные слова с Днем Независимости в соцсетях. Для этого Факты ICTV собрали самые оригинальные поздравления.

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По большой стране красивой

Отголоском новой силы

Звон летит во все концы,

Дар, что дали нам отцы

Разглашая там и тут.

А услышав его люд,

Верит в то, что Украина

От людей неотделима.

Как и всей стране большой

Равно будет мир, покой,

Удачным будет путь любой.

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С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю ощущать ее в работе, в отношениях и в жизни. Процветания вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

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Украина нынче отмечает

Независимость свою!

Потому и поздравляю,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб страна лишь процветала,

Население чтоб росло.

Чтоб проблем было мало,

Чтоб все было хорошо.

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Да здравствует вольный, свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа богатой и щедрой Украине! Пусть семьи ваши всегда будут сплоченными, столы — полными, праздники — веселыми, соседи — отзывчивыми, а друзья — искренними!

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У нас сегодня праздник главный,

Независимости день,

Хотим отпраздновать его мы славно,

Поднялись на еще одну ступень.

Стране удачи, процветания,

Народу — радости, любви,

Чтоб исполнялись все желания,

Характер не был уязвим!