Google отметил открытие Паралимпийских игр в Токио, которое состоялось 24 августа в Токио, столице Японии. По случаю старта Паралимпиады-2020 Google создал интерактивный дудл под названием Дудл игры на острове Чемпионов.

Ранее такой же дудл появлялся к открытию Олимпийских игр 23 июля.

Дудл игры на острове Чемпионов — это анимационная игра по мотивам Олимпиады. После нажатия на логотип воспроизводится мини-мильтфильм, после чего можно начать играть.

Главным персонажем интерактивного дудла Дудл игры на острове Чемпионов является кошка Лаки, которая попала на остров, где должна попробовать различные виды спорта, в частности теннис, плавание, стрельбу из лука, бег и скалолазание.

После закрытия страницы игра продолжится там, где вы закончили. Кроме того, можно присоединиться к одной из четырех команд и играть в ее составе.

Летние Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. Церемония открытия состоялась во вторник, 24 августа.

Из-за карантинных ограничений зрителей на событие не пустили. Всего в соревнованиях принимают участие национальные сборные более 160 стран. Они будут бороться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Украина на Паралимпиаде-2020 в Токио представлена ​​в составе 143 спортсменов, которые поборются за медали в 15 видах спорта.