Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 поможет определиться с датой, когда лучше всего идти к парикмахеру для изменения имиджа. В первый месяц осени немало благоприятных дней как для стрижки, так и для покраски.
Не стоит забывать, что Луна влияет не только на общее состояние человека, но и на красоту, здоровье и рост волос.
Подробный лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 — далее в материале.
- Лунный астропрогноз на 1 сентября
О смене имиджа 1 сентября лучше забыть, поскольку это неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Они станут непослушными, а также замедлятся в росте.
- Лунный астропрогноз на 2 сентября
В эту дату лучше отложить поход в салон, поскольку любые изменения прически окажутся неудачными. Обладатели сухих волос могут провести питательные и оздоровительные процедуры.
- Лунный астропрогноз на 3 сентября
Нейтральный день для любых стрижек, но будьте готовы, что волосы перестанут поддаваться даже укладке. Однако есть и хорошая новость — стрижка в этот день способствует укреплению корней.
- Лунный астропрогноз на 4 сентября
Один из самых благоприятных дней для манипуляций с волосами в сентябре. Стрижка, покраска, изменение длины пойдут на пользу — сделают волосы гуще, послушнее и укрепят их. Также — привлекут положительные эмоции в вашу жизнь.
- Лунный астропрогноз на 5 сентября
Благоприятный день для новой прически, если хотите полностью изменить свой имидж — смелее! Волосы после стрижки будут выглядеть прекрасно, кроме того, интерес со стороны окружающих к вашей персоне повысится.
- Лунный астропрогноз на 6 сентября
Хороший день для окрашивания или химической завивки. Стрижка надолго сохранит свой первоначальный вид, а волосы укрепятся у корней.
- Лунный астропрогноз на 7 сентября
Благоприятный день для стрижки, окрашивания или завивки. Однако это период новолуния, что может сказаться на общем состоянии, поэтому для покраски лучше использовать натуральные краски.
- Лунный астропрогноз на 8 сентября
Если у вас запланирован поход к парикмахеру, то отложите его на более благоприятный день или проведите оздоровительные и питательные процедуры для волос.
- Лунный астропрогноз на 9 сентября
Стрижка в этот день повлияет на скорый рост волос и их укрепление, однако они могут стать более воздушными и непослушными. Оздоровительные процедуры принесут много пользы, а вот от кардинального изменения цвета волос лучше отказаться.
- Лунный астропрогноз на 10 сентября
Очень благоприятный день для стрижки, окрашивания, изменения длины и уходовых процедур. Краска на волосах будет держаться долгое время, а стрижка поспособствует финансовому благосостоянию.
- Лунный астропрогноз на 11 сентября
Неблагоприятный день для стрижки или серьезных экспериментов с волосами. А вот уходовые процедуры пойдут на пользу.
- Лунный астропрогноз на 12 сентября
Благоприятный день для посещения парикмахера. Изменение длины в эту дату пойдет на пользу, поскольку благотворно повлияет на карьерные достижения.
- Лунный астропрогноз на 13 сентября
Хороший день для похода в салон. После стрижки рост волос ускорится, а новый цвет надолго сохранит свою яркость. Лечебные процедуры также пойдут на пользу.
- Лунный астропрогноз на 14 сентября
Положительное время для смены имиджа. Изменить длину или прическу — идея удачная, а вот окрашивание сохранится ненадолго.
- Лунный астропрогноз на 15 сентября
Благоприятная дата для стрижки, смены имиджа и оздоравливающих процедур. Волосы начнут быстро расти и укрепятся по всей длине.
- Лунный астропрогноз на 16 сентября
Кардинальные изменения или эксперименты с волосами лучше отложить на другой день. Однако окрашивание в натуральный цвет или незначительная стрижка сохранят надолго свой первозданный вид.
- Лунный астропрогноз на 17 сентября
Стрижка в этот день поспособствует быстрому росту волос, но не укрепит их в целом. Эксперименты с окрашиванием лучше не проводить, поскольку нанесенный цвет будет долго держаться на прядях.
- Лунный астропрогноз на 18 сентября
Неоднозначный день для стрижки — волосы начнут расти быстрее, однако перемены имиджа могут обратиться против вас.
- Лунный астропрогноз на 19 сентября
Хороший день для стрижки и окрашивания. Также на пользу пойдут уходовые процедуры.
- Лунный астропрогноз на 20 сентября
Стрижка в эту дату ускорит рост волос. С экспериментами в окрашивании стоит быть осторожнее, поскольку нанесенный цвет будет держаться в течение длительного времени.
- Лунный астропрогноз на 21 сентября
Поход к парикмахеру лучше перенести на другой день. Стрижка в эту дату никак не повлияет на общее состояние волос, однако может ослабить иммунную систему.
- Лунный астропрогноз на 22 сентября
Стричь волосы нежелательно, а вот поэкспериментировать с их цветом — можно, поскольку нанесенный тон не продержится в течение длительного времени.
- Лунный астропрогноз на 23 сентября
Изменение длинны поспособствует укреплению корней, а также уменьшит выпадение волос, однако сильно замедлит их рост. При покраске можно поэкспериментировать с необычными цветами — результат продержится недолго.
- Лунный астропрогноз на 24 сентября
Нейтральное время для похода в салон. Манипуляции с волосами никак не повлияют на их состояние.
- Лунный астропрогноз на 25 сентября
Благоприятный день для посещения парикмахера. Изменение длинны не ускорит рост волос, но укрепит корни. Кроме того, это прекрасная дата для смелых экспериментов.
- Лунный астропрогноз на 26 сентября
Самое время для нового образа — краска смоется быстро. После стрижки шевелюра будет долго отрастать, однако укрепятся корни и уменьшится выпадение волос.
- Лунный астропрогноз на 27 сентября
Удачный момент для смены или обновления прически — волосы быстро отрастут и не поменяют своей структуры.
- Лунный астропрогноз на 28 сентября
Положительное время для стрижки и окрашивания. Прическа станет объемнее, а локоны — здоровее.
- Лунный астропрогноз на 29 сентября
Изменение длины сделает волосы непослушными — они перестанут поддаваться укладке. Лучше всего провести эксперимент с окрашиванием, нанесенный тон продержится недолго.
- Лунный астропрогноз на 30 сентября
В этот день лучше отложить даже обычное мытье головы, поскольку волосы не получат желанной свежести. Стрижка также скажется негативно — волосы перестанут поддаваться укладке, будут плохо держать форму и замедлятся в росте.