Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 поможет определиться с датой, когда лучше всего идти к парикмахеру для изменения имиджа. В первый месяц осени немало благоприятных дней как для стрижки, так и для покраски.

Не стоит забывать, что Луна влияет не только на общее состояние человека, но и на красоту, здоровье и рост волос.

Подробный лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 — далее в материале.

Лунный астропрогноз на 1 сентября

О смене имиджа 1 сентября лучше забыть, поскольку это неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Они станут непослушными, а также замедлятся в росте.

Лунный астропрогноз на 2 сентября

В эту дату лучше отложить поход в салон, поскольку любые изменения прически окажутся неудачными. Обладатели сухих волос могут провести питательные и оздоровительные процедуры.

Лунный астропрогноз на 3 сентября

Нейтральный день для любых стрижек, но будьте готовы, что волосы перестанут поддаваться даже укладке. Однако есть и хорошая новость — стрижка в этот день способствует укреплению корней.

Лунный астропрогноз на 4 сентября

Один из самых благоприятных дней для манипуляций с волосами в сентябре. Стрижка, покраска, изменение длины пойдут на пользу — сделают волосы гуще, послушнее и укрепят их. Также — привлекут положительные эмоции в вашу жизнь.

Лунный астропрогноз на 5 сентября

Благоприятный день для новой прически, если хотите полностью изменить свой имидж — смелее! Волосы после стрижки будут выглядеть прекрасно, кроме того, интерес со стороны окружающих к вашей персоне повысится.

Лунный астропрогноз на 6 сентября

Хороший день для окрашивания или химической завивки. Стрижка надолго сохранит свой первоначальный вид, а волосы укрепятся у корней.

Лунный астропрогноз на 7 сентября

Благоприятный день для стрижки, окрашивания или завивки. Однако это период новолуния, что может сказаться на общем состоянии, поэтому для покраски лучше использовать натуральные краски.

Лунный астропрогноз на 8 сентября

Если у вас запланирован поход к парикмахеру, то отложите его на более благоприятный день или проведите оздоровительные и питательные процедуры для волос.

Лунный астропрогноз на 9 сентября

Стрижка в этот день повлияет на скорый рост волос и их укрепление, однако они могут стать более воздушными и непослушными. Оздоровительные процедуры принесут много пользы, а вот от кардинального изменения цвета волос лучше отказаться.

Лунный астропрогноз на 10 сентября

Очень благоприятный день для стрижки, окрашивания, изменения длины и уходовых процедур. Краска на волосах будет держаться долгое время, а стрижка поспособствует финансовому благосостоянию.

Лунный астропрогноз на 11 сентября

Неблагоприятный день для стрижки или серьезных экспериментов с волосами. А вот уходовые процедуры пойдут на пользу.

Лунный астропрогноз на 12 сентября

Благоприятный день для посещения парикмахера. Изменение длины в эту дату пойдет на пользу, поскольку благотворно повлияет на карьерные достижения.

Лунный астропрогноз на 13 сентября

Хороший день для похода в салон. После стрижки рост волос ускорится, а новый цвет надолго сохранит свою яркость. Лечебные процедуры также пойдут на пользу.

Лунный астропрогноз на 14 сентября

Положительное время для смены имиджа. Изменить длину или прическу — идея удачная, а вот окрашивание сохранится ненадолго.

Лунный астропрогноз на 15 сентября

Благоприятная дата для стрижки, смены имиджа и оздоравливающих процедур. Волосы начнут быстро расти и укрепятся по всей длине.

Лунный астропрогноз на 16 сентября

Кардинальные изменения или эксперименты с волосами лучше отложить на другой день. Однако окрашивание в натуральный цвет или незначительная стрижка сохранят надолго свой первозданный вид.

Лунный астропрогноз на 17 сентября

Стрижка в этот день поспособствует быстрому росту волос, но не укрепит их в целом. Эксперименты с окрашиванием лучше не проводить, поскольку нанесенный цвет будет долго держаться на прядях.

Лунный астропрогноз на 18 сентября

Неоднозначный день для стрижки — волосы начнут расти быстрее, однако перемены имиджа могут обратиться против вас.

Лунный астропрогноз на 19 сентября

Хороший день для стрижки и окрашивания. Также на пользу пойдут уходовые процедуры.

Лунный астропрогноз на 20 сентября

Стрижка в эту дату ускорит рост волос. С экспериментами в окрашивании стоит быть осторожнее, поскольку нанесенный цвет будет держаться в течение длительного времени.

Лунный астропрогноз на 21 сентября

Поход к парикмахеру лучше перенести на другой день. Стрижка в эту дату никак не повлияет на общее состояние волос, однако может ослабить иммунную систему.

Лунный астропрогноз на 22 сентября

Стричь волосы нежелательно, а вот поэкспериментировать с их цветом — можно, поскольку нанесенный тон не продержится в течение длительного времени.

Лунный астропрогноз на 23 сентября

Изменение длинны поспособствует укреплению корней, а также уменьшит выпадение волос, однако сильно замедлит их рост. При покраске можно поэкспериментировать с необычными цветами — результат продержится недолго.

Лунный астропрогноз на 24 сентября

Нейтральное время для похода в салон. Манипуляции с волосами никак не повлияют на их состояние.

Лунный астропрогноз на 25 сентября

Благоприятный день для посещения парикмахера. Изменение длинны не ускорит рост волос, но укрепит корни. Кроме того, это прекрасная дата для смелых экспериментов.

Лунный астропрогноз на 26 сентября

Самое время для нового образа — краска смоется быстро. После стрижки шевелюра будет долго отрастать, однако укрепятся корни и уменьшится выпадение волос.

Лунный астропрогноз на 27 сентября

Удачный момент для смены или обновления прически — волосы быстро отрастут и не поменяют своей структуры.

Лунный астропрогноз на 28 сентября

Положительное время для стрижки и окрашивания. Прическа станет объемнее, а локоны — здоровее.

Лунный астропрогноз на 29 сентября

Изменение длины сделает волосы непослушными — они перестанут поддаваться укладке. Лучше всего провести эксперимент с окрашиванием, нанесенный тон продержится недолго.

Лунный астропрогноз на 30 сентября

В этот день лучше отложить даже обычное мытье головы, поскольку волосы не получат желанной свежести. Стрижка также скажется негативно — волосы перестанут поддаваться укладке, будут плохо держать форму и замедлятся в росте.