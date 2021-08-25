В Киеве завершился праздничный концерт, приуроченный 30-летию независимости Украины. В нем приняли участие более 30 отечественных исполнителей.

Необычный формат, яркие спецэффекты, миксы из самых популярных треков и народные песни в современной интерпретации. Как прошел концерт ко Дню Независимости Украины 2021 — далее в материале.

98% песен на концерте прозвучало на украинском языке. Некоторые из приглашенных артистов исполнили народные песни в современной интерпретации, некоторые перепели чужие, но большинство спела свои собственные треки.

Первой на сцену среди исполнителей вышла София Ротару. Незадолго до Дня Независимости Украины, 19 августа, певица выступала в России на открытии конкурса Новая волна. А 22 августа Ротару наградили премией Национальная легенда Украины.

Организаторы концерта удивляли зрителей не только необычным форматом, но и артистами. Так, на мероприятии прозвучала песня Кузьмы Скрябина Люди як кораблі. Выступление певца состоялось с помощью технологий виртуальной реальности.

Кроме того, во время выступления Ирины Билык прозвучал уривок песни Мовчати, которую она когда-то исполняла со Скрябиным. На концерте ко Дню Независимости Украины артистка спела ее в дуете с Арсеном Мирзояном.

Удивило зрителей и выступление Dzidzo, который исполнил песню с украинского фильма Гуцулка Ксеня, продемонстрировав свой мощный вокал.

На концерте также выступили Оля Полякова, Тина Кароль, Верка Сердючка, Руслана, Джамала, Go-A, Kazka, ТНМК, Виктор Павлик, Monatik, Олег Винник и многие другие.

Группа Океан Эльзы завершила праздничное шоу. Музыкальный коллектив исполнил поппури из треков, напоследок спев с Тарасом Петриненко песню Україна.

Концерт ко Дню Независимости Украины проходил в Киеве на НСК Олимпийском. На мероприятии не было ведущих и перерывов. Одно выступление плавно перетекало в следующее, создавая сплошное полотно. Завершился День Независимости Украины праздничным салютом.