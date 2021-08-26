Во время праздничного парада к 30-летию независимости Украины театральная постановка с участием девочки тронула всю страну.

Главной героиней действа стала 10-летняя Есения Селезнева.

На личной странице в Instagram девочка поделились фотографиями с праздника и поблагодарила всю команду организаторов.

К участию в театрализованной постановке ее пригласила съемочная группа режиссера Андрея Нестеренко.

Есения очень творческая и активная девочка, поскольку выросла в семье музыкантов. Мама девочки является певицей, а отец — барабанщиком.

Есения занимается танцами, вокалом и актерским мастерством.

Она участвовала в проекте Голос. Дети в 2019 году, была в команде певицы Джамалы. Но девочка не дошла до финала, выбыла из шоу на этапе пения в трио.

Кроме этого, Есения уже успела озвучить на украинском ряд детских мультфильмов, среди которых Бейби Босс-2, Маша и Медведь и Лука.

На параде ко Дню Независимости Есения олицетворяла образ Украины, приняв участие в театральной постановке о ключевых этапах развития государства.

Во время действа девочка в белом платье и с цветами выбежала на Майдан Независимости.

Она пробежала под большим украинским флагом навстречу колоне ветеранов, после чего обняла одного из военных и подарила ему цветы.

Кроме перформанса, Есения еще сольно исполнила легендарный хит Тараса Петриненко Украина. А вечером вместе с балетом выступила на концерте к 30-летию независимости на НСК Олимпийский.